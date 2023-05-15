Про повну бойову готовність ППО білоруському диктатору Олександру Лукашенку повідомили на центральному командному пункті армії.

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Лукашенко заявив, що після подій в Брянській області, Білорусь змушенні реагувати. Мовляв, з того часу війська ППО перебувають у підвищеній готовності.

Однак білоруські активісти наголошують, війська ППО несли посилене бойове чергування і до збиття літаків та гелікоптерів у Брянській області.

Заява про ППО – показуха

Ще 31 березня командувач військами ППО в Білорусі Олександр Лук'янович заявив, що вони несуть посилене бойове чергування. На початку квітня він розповідав, що понад тисячу людей щодня заступають на бойове чергування, аби зберегти та забезпечити мирне небо над країною.

Натомість сьогодні Лук'янович сказав, що на чергування заступають від 750 до тисячі бійців. Тобто кількість військовослужбовців, які заступають на бойове чергування протиповітряної оборони не змінилася.

Таким чином можна зробити висновок, що війська ППО посилено несли бойове чергування щонайменше ще у березні 2023 року. А заява Лукашенка – своєрідна імітація та показуха.