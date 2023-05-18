Так, за 20 кілометрів від кордону з Україною з'явилася так звана лінія "зубів дракона". Крім цього, у цьому регіоні також споруджують й інші фортифікаційні споруди.
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У Білорусі споруджують "зуби дракона" біля України
У "Беларускому Гаюні" наголосили, що на виїзді з селища Калініне у Гомельському районі помітили будівельну техніку, яка, ймовірно, і обладнала фортифікаційні споруди. Ці об'єкти представники моніторингової організації показали на карті.
Білорусь будує фортифікаційні спорудження на кордоні з Україною / Фото "Беларуского Гаюна"
Ба більше, трохи далі за селищем, біля траси М8 у напрямку кордону з нашою країною вже встановили лінію протитанкових укріплень "зуби дракона". Відстань від цього місця до кордону з Україною становить близько 20 кілометрів.
За 20 кілометрів від України Білорусь спорудила "зуби дракона" / Фото "Беларуского Гаюна"
У моніторинговій організації також пригадали, що на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ Лукашенко назвав український наступ "дезінформацією" та заявив, що "ніякого контрнаступу немає і бути не може". Попри це самопроголошений президент Білорусі не надто вірить у свої слова, тому й вирішив перестрахуватися.
Лукашенко весь час готується до якихось "атак з боку ворогів"
- Лукашенко заявив, що після подій в Брянській області, Білорусь змушенні реагувати. Мовляв, з того часу війська ППО перебувають у підвищеній готовності.
- Командувач військами ППО в Білорусі Олександр Лук'янович заявив, що на чергування заступають від 750 до тисячі бійців. Це нібито робиться, аби зберегти та забезпечити мирне небо над країною.
- Однак білоруські активісти наголошують, війська ППО несли посилене бойове чергування і до збиття літаків та гелікоптерів у Брянській області. Війська ППО посилено несли бойове чергування щонайменше ще у березні 2023 року.