Так, за 20 кілометрів від кордону з Україною з'явилася так звана лінія "зубів дракона". Крім цього, у цьому регіоні також споруджують й інші фортифікаційні споруди.

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У Білорусі споруджують "зуби дракона" біля України

У "Беларускому Гаюні" наголосили, що на виїзді з селища Калініне у Гомельському районі помітили будівельну техніку, яка, ймовірно, і обладнала фортифікаційні споруди. Ці об'єкти представники моніторингової організації показали на карті.

Білорусь будує фортифікаційні спорудження на кордоні з Україною / Фото "Беларуского Гаюна"

Ба більше, трохи далі за селищем, біля траси М8 у напрямку кордону з нашою країною вже встановили лінію протитанкових укріплень "зуби дракона". Відстань від цього місця до кордону з Україною становить близько 20 кілометрів.

За 20 кілометрів від України Білорусь спорудила "зуби дракона" / Фото "Беларуского Гаюна"

У моніторинговій організації також пригадали, що на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ Лукашенко назвав український наступ "дезінформацією" та заявив, що "ніякого контрнаступу немає і бути не може". Попри це самопроголошений президент Білорусі не надто вірить у свої слова, тому й вирішив перестрахуватися.

Зверніть увагу! "Зуби дракона" – це квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону. Висота одного "зуба" – від 90 до 120 сантиметрів. Подібні укріплення вперше використовували під час Другої світової війни, щоб перешкоджати руху танків та піхоти. Головне їхнє завдання – уповільнити та направити бронетехніку до зон ураження. Наразі "зуби дракона" використовують для спорудження так званої "засічної межі" на окупованих територіях України та у прикордонних областях Росії та Білорусі.

Лукашенко весь час готується до якихось "атак з боку ворогів"