Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він наголосив, що створений спільний штаб та угруповання Росії та Білорусі. Але керують їм та віддають накази – росіяни.

До теми Лукашенко у складній ситуації, – Данілов спрогнозував, чи будуть атаки з території Білорусі

Білоруси не хочуть воювати з Україною

Саме тому Алєксандр Лукашенко не має впливу на білоруську армію. І якщо Владіміру Путіну буде потрібно, він віддасть наказ і білоруси підуть воювати в Україну.

Поки що це Путіну найімовірніше не потрібно, тому це не відбувається,

– припустив опозиціонер.

Проте існує ще один чинник, який гальмує вступ Білорусі у війну в Україні. Адже білоруська армія є дуже слабко підготовленою.

До того ж білоруси не хочуть воювати з Україною. Вони не бачать в українцях ворогів. Тому й Путін не квапиться віддавати такого наказу, бо невідомо, як білоруси будуть себе поводити.

Білоруси підуть на війну, якщо буде наказ. Але що вони будуть робити – це велике питання,

– зауважив Азаров.

Саме тому Путін зараз намагається "вичавити" з Лукашенко все, що можна: боєприпаси, спорядження, навчання військових тощо. І поки що йому цього достатньо.

"Однак коли російська армія буде на межі краху, він може віддати наказ, і втягнути Білорусь у війну. І це може стати катастрофою як для Лукашенка, так і для Путіна", – наголосив він.

Чи хоче Лукашенко воювати проти України: дивіться відео

Лукашенко створює міф

Важливо розуміти, що Лукашенко теж є причетним до створення умов для виникнення цієї війни. Азаров впевнений, що саме білоруський диктатор був ініціатором та розробником війни разом з Путіним.

Лукашенко ще в 1996 році був також ініціатором створення Союзної держави Росії та Білорусі. Він є прихильником відновлення Радянського Союзу, і за його задумом, до нового утворення повинна була увійти ще Україна,

– зазначив засновник BYPOL.

І зараз вони з Путіним задумали приєднати до цього союзу Україну, знищивши її незалежність.

За допомогою пропаганди Лукашенко створює міф, що він нібито не хоче вступати у війну. Путін його змушує, а він буцімто чинить опір. А насправді він хоче воювати. Однак розуміє, що білоруська армія ще не готова.

Не дарма під час останніх льотних навчань в Білорусі, які відбулися 2 місяці назад, білоруські льотчики навчались завдавати удари по території противника, руйнувати оборонні укріплення та рятувати збитих льотчиків.

"Раніше такого не було. Вони лише навчились патрулювати кордони та відбивати напади. А зараз вони разом з росіянами навчались нападати – на Україну", – впевнений Олександр Азаров.

Що відбувається в Білорусі