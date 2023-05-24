Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Він наголосив, що створений спільний штаб та угруповання Росії та Білорусі. Але керують їм та віддають накази – росіяни.
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Білоруси не хочуть воювати з Україною
Саме тому Алєксандр Лукашенко не має впливу на білоруську армію. І якщо Владіміру Путіну буде потрібно, він віддасть наказ і білоруси підуть воювати в Україну.
Поки що це Путіну найімовірніше не потрібно, тому це не відбувається,
– припустив опозиціонер.
Проте існує ще один чинник, який гальмує вступ Білорусі у війну в Україні. Адже білоруська армія є дуже слабко підготовленою.
До того ж білоруси не хочуть воювати з Україною. Вони не бачать в українцях ворогів. Тому й Путін не квапиться віддавати такого наказу, бо невідомо, як білоруси будуть себе поводити.
Білоруси підуть на війну, якщо буде наказ. Але що вони будуть робити – це велике питання,
– зауважив Азаров.
Саме тому Путін зараз намагається "вичавити" з Лукашенко все, що можна: боєприпаси, спорядження, навчання військових тощо. І поки що йому цього достатньо.
"Однак коли російська армія буде на межі краху, він може віддати наказ, і втягнути Білорусь у війну. І це може стати катастрофою як для Лукашенка, так і для Путіна", – наголосив він.
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Лукашенко створює міф
Важливо розуміти, що Лукашенко теж є причетним до створення умов для виникнення цієї війни. Азаров впевнений, що саме білоруський диктатор був ініціатором та розробником війни разом з Путіним.
Лукашенко ще в 1996 році був також ініціатором створення Союзної держави Росії та Білорусі. Він є прихильником відновлення Радянського Союзу, і за його задумом, до нового утворення повинна була увійти ще Україна,
– зазначив засновник BYPOL.
І зараз вони з Путіним задумали приєднати до цього союзу Україну, знищивши її незалежність.
За допомогою пропаганди Лукашенко створює міф, що він нібито не хоче вступати у війну. Путін його змушує, а він буцімто чинить опір. А насправді він хоче воювати. Однак розуміє, що білоруська армія ще не готова.
Не дарма під час останніх льотних навчань в Білорусі, які відбулися 2 місяці назад, білоруські льотчики навчались завдавати удари по території противника, руйнувати оборонні укріплення та рятувати збитих льотчиків.
"Раніше такого не було. Вони лише навчились патрулювати кордони та відбивати напади. А зараз вони разом з росіянами навчались нападати – на Україну", – впевнений Олександр Азаров.
Що відбувається в Білорусі
- На тлі розмов про можливий вступ Білорусі у війну в Україні, влада країни почала укріплювати власний кордон. За 20 кілометрів від кордону з Україною розташували так звану лінію "зубів дракона".
- Водночас біля кордону, а саме селища Калініне у Гомельському районі з'явилась будівельна техніка. За допомогою неї напевно будують фортифікаційні споруди.
- Також в Білорусі продовжують перевіряти боєготовність армії. Зокрема посилили державний кордон танками. А пояснили це "комплексною перевіркою готовності збройних сил". А ще раніше деякі з'єднання та частини білоруської армії привели у вищий ступінь бойової готовності.
- Крім того, Білорусь закупила послуги з модернізації автоматизованої системи цивільного оповіщення населення. Її планують запустити наприкінці року. Сирени мають бути встановлені у 52 населених пунктах Гомельської області, що межує з кордоном України.