Диктатора вперше за багато років не було на важливих для режиму подіях. 24 Канал проаналізував, що могло статися з Лукашенком, яка хвороба його переслідує, а також чого чекати в разі його смерті.

До теми Таємниче зникнення та хвороба Лукашенка: у Білорусі вже підготували наступника

Що відомо про стан Лукашенка

Про те, що самопроголошений президент Білорусі ледь стоїть на ногах, світ дізнався ще 9 травня 2023 року – тоді його поспіхом витягли з Мінська та притягнули до Москви на жалюгідний парад з вінтажним танком Т-34.

Це була агонія не лише Лукашенка, але й самого Путіна – заздалегідь на це шоу готувався їхати тільки лідер Киргизстану Жапаров – про візит було оголошено заздалегідь і навіть було сформовано офіційну програму. Решту лідерів "нагнали", як російських бюджетників, що не мають власної волі та позбавлені будь-яких прав. Все було обставлено з таким поспіхом, що в гостей навіть не було часу на традиційний для зустрічей з Путіним "карантин".



Навіть офіційні фото пресслужби Лукашенка не можуть приховати його страждань / фото пресслужба диктатора

Але навіть серед цих жалюгідних путінських невільників-сателітів Лукашенко виглядав, м'яко кажучи, не надто свіжо. Він, немов той Гарольд з популярного мему, приховував гримасу болю на обличчі, не міг йти сам і 300 метрів – до вічного вогню його єдиного везли на електрокарі (це нагадало "гонки на лафетах" 80-их років минулого століття).

Пізніше, аналізуючи фото Лукашенка з параду, на його руках побачили чи то бинти, чи то тейпи (такі ставлять зазвичай після крапельниць).



Руки Лукашенка під час параду в Москві / фото росЗМІ

Ці аксесуари зробили Лукашенка схожим чи то на Елвіса, якого в предсмертному стані тягнули на концерт за наказом жадібного продюсера, чи то просто на перебинтовану неналежним чином мумію.

Вперше без промови з нагоди Дня перемоги

Репутацію "живого трупу" Лукашенко піддтведив зовсім скоро – він не став затримуватись у Москві навіть на сніданок, не виголошував промов (чого не пропускає і дуже полюбляє), а стрімко полетів додому, до аеропорту його везли в супроводі карети швидкої.

Щоправда, й там не виблискував – вперше за 29 років (за весь час свого правління) він не виголосив промову з нагоди Дня перемоги – замість нього це робив міністр оборони Хренін, а Лукашенко разом із синами стояв обабіч.

За кілька днів замість Лукашенка традиційно промову від імені "президента" на Дні державної символіки Білорусі виголошував прем'єр-міністр Роман Головченко (можливо, більшість людей тільки зараз дізналися про існування цієї людини).

Жахливий стан Лукашенка приховувати стало неможливо, проблеми підтвердили "старші товариші" з Москви. Відомий російський депутат-ксенофоб Затулін заявив, що диктатор дійсно хворий.

Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все,

– запевнив Затулін.

Водночас у Кремлі коротко заявили, що з Мінська не надходило офіційних повідомлень про стан здоров'я білоруського диктатора. Речник Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що "в цьому питанні краще керуватися офіційними заявами білоруської влади".

Натомість лідери опозиції та експерти вважають, що хвороба Лукашенка, якщо вона реальна, може дестабілізувати Білорусь. Зокрема, Світлана Тихановська вважає, що "в країнах, де панує диктатура, вся система починає руйнуватися, коли зникає її лідер".

Про здоров'я Лукашенка зараз є багато чуток, і для нас це означає тільки одне: ми повинні бути готові до будь-якого сценарію,

– заявила вона в коментарі AP.

Що сталося з Лукашенком – версії та припущення

Перший варіант, що спадає на думку – хтось хотів "відкосити". Або ж так не хотів їхати на парад ганьби до Москви, що видумав собі хворобу.

Але цей жарт вже занадто затягнувся та працює проти репутації "совкового мачо", яку десятиліттями старанно вибудовував Лукашенко. Виходить, що диктатор дійсно хворий, але захворів раптово. Ще місяць тому він ефектно їздив чаювати до Путіна, а згодом приймав у себе колегу з так званої "ДНР" Пушиліна. Тоді це був звичайний Лукашенко, а не розвалюха-мумія зразку травня 2023 року.

Лукашенку вже 68 років – це той вік, коли здоров'я може підносити неприємні сюрпризи. До прикладу, майже ровесник білоруського диктатора – президент Південного Судану Салва Кіїр у грудні минулого року "наробив у штани" під час виконання національного гімну, а 70-річний Путін вже не може просидіти за столом понад 10 хвилин й намагається зламати його, аби хоч якось вгамувати біль.

Випадок на параді у Південному Судані – дивіться відео:

Нині численні експерти ставлять Лукашенці дистанційні діагнози – говорять про Covid-19, наслідки хронічних проблем з коліном і спиною, а також інші болячки. З початку травня Лукашенко різко обмежив свій графік і мінімізував "виходи в світ". Нині ж диктатор просто зник. Ходять чутки, що він постійно перебуває лікарні.

Хоча вже 15 травня Лукашенко нібито попрацював у центральному командному пункті ВПС та військ ППО. У підтвердження цього білоруські пропагандисти показали нові фото та навіть відео, на яких міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін вітає Лукашенка.

Проте в мережі звернули увагу на те, що в Лукашенка перебинтована права рука, тоді, як на параді в Москві, перев'язана була ліва.



У мережі показали нове фото Лукашенка / фото білоруських ЗМІ

Водночас на відео, оприлюдненому пропагандистами, Лукашенко ледь говорить і взагалі не схожий на самого себе.

Лукашенко пока живой. Но выглядит не очень pic.twitter.com/4LiIZAqZg1 — IanMatveev (@ian_matveev) May 15, 2023

Що буде, якщо Лукашенко помре: ймовірні наступники і закон

Згідно із законодавством Білорусі, у випадку смерті президента існує два сценарії:

Якщо лідер помирає природним шляхом, то до нових виборів його обов'язки виконуватиме спікер верхньої палати парламенту. Зараз цю посаду займає Наталія Кочанова.



Наталя Кочанова справа від Лукашенка / фото BelTA

Її кар'єра в політиці почалася близько 16 років тому – фактично з посади мера Новополоцька. Згодом її обрали віцепрем'єркою у білоруському уряді. Також Кочанова очолювала адміністрацію президента та була помічницею Лукашенка з питань столиці Білорусі. Всі ці роки вона активно демонструвала свою лояльність диктатору.

Зверніть увагу! В Конституції Білорусі 1994 року вказано, що виконувачем обов'язків президента має бути голова нижньої палати парламенту. У Конституції 1996 року – прем'єр-міністр, останні зміни внесли минулого року.



Згідно з першим сценарієм, вибори мають відбутися максимум через 70 днів після смерті глави держави.

В іншому випадку, коли лідер Білорусі помирає насильницькою смертю, негайно оголошують надзвичайний чи воєнний стан. А це вже з'явилося в Конституції Білорусі лише в 2022 році.

Під час надзвичайного стану влада може обмежувати переміщення людей, на вулицях побільшає силовиків, мітинги і страйки фактично й так під забороною.

Якщо ж введуть воєнний стан, то буде комендантська година, а військовозобов'язані не зможуть виїхати за кордон. Влада до обрання нового президента переходить до Радбезу. Ця зміна теж з'явилася минулого року.

Термінів для нових виборів у разі застосування другого сценарію нема, під час надзвичайного і воєнного станів не може проводитися голосування. І якщо надзвичайний стан може тривати максимум місяць, то для воєнного стану обмежень немає. Тому, перехідний період, за бажання влади, може затягнутися на роки.

У Лукашенка точно є план на випадок його смерті, але розглядати Кочанову, як постійну наступницю, ймовірно, не варто.

Старший науковий співробітник Центру нових ідей Павло Мацукевич у коментарі DW припустив, що Кочанова має забезпечити передачу влади наступному політику, якого оголосять переможцем на виборах. Ним може стати старший син Лукашенка – Віктор, який користується авторитетом у владі, нехай і непублічним. Тільки це, за логікою диктатора, гарантує безпеку його сім'ї.



Лукашенко та його старший син Віктор / фото БелТА

При цьому, Росія може визначити іншого наступника - до прикладу, главу уряду Романа Головченка, якого називають людиною старшого сина Лукашенка. Головченка знають і "поважають" у Кремлі, до цього він очолював військово-промисловий комітет, має зв'язки із силовиками, а також на Близькому Сході, адже працював послом в Арабських Еміратах.



Роман Головченко та Віктор Лукашенко під час візиту до ОАЕ / фото charter97.org

Водночас серед силовиків у Білорусі, фактично, не існує єдності – так завжди Лукашенко завжди вибудовував свою політику, бо панічно боїться будь-яких змов.

Кому вигідна смерть Лукашенка

Вік не жаліє нікого й інколи зміни відбуваються надто швидко. Втім, ця швидкість породжує і конспірологію. Особливо в закритій тоталітарній державі, де не існує свободи преси, а вся інформація дозується. Не будемо забувати, що Білорусь з 2022 року бере безпосередню участь у воєнній агресії проти України, а Лукашенко – потенціний клієнт Гааги.

Принаймні, інший "співагресор" Путін зробив все необхідне, щоб так і було. Росіяни прив'язали Лукашенка до себе круговою порукою або "Омертою", як її називають кримінальні клани Італії. Лукашенку при цьому відведена роль молодшого партнера, десь на рівні Пушиліна.

Важливо! Білорусь надала росіянам територію для воєнних баз, з території Білорусі Росія здійснює постійні обстріли України, на теренах Білорусь проходять вишкіл окупанти, Білорусь є хабом з відновлення та ремонту техніки росіян, а також віддали московитам більшу частину своїх воєнних ресурсів.



При цьому, Росія хоче більшого – вони хочуть задіяти людський ресурс білоруської армії та пустити їх на забій в Україну. І тут же Лукашенко пручається до останнього та "петляє" як може.

Лукашенко чудово виглядав на квітневій зустрічі з Путіним / фото пресслужба диктатора

Путін це чудово розуміє, але нічого вдіяти не може. Чи не міг.

Але раптове та стрімке погіршення здоров'я Лукашенка може стати важливим аргументом –замість автократа, який інколи тримає Путіна за панібрата, можна поставити когось нового та абсолютно залежного – до прикладу, білоруський варіант згаданого вже Пушиліна.

Зверніть увагу! Так само раптово захворів (і помер) наприкінці листопада минулого року міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Офіційною версією тоді назвали інфаркт, але згодом писали про самогубство і навіть убивстві.



Замовником називали саме Росію – Макей був зв'язковим Лукашенка з цивілізованим світом і чи не єдиною можливістю уникнути повного поглинання Росією. Але ж раптом помер. З ким не буває у 64 роки.

Відкидати версію про усунення Лукашенка не варто – ліквідація політичних опонентів у сучасній Росії – норма. Варто згадати лише Березовського і Литвиненка (їхній вбивця –Луговий, нині є депутатом Думи і, до речі, співавтором закону про електронні повістки). А також про Скрипалів і їхніх недолугих вбивць – героїв Росії "Петрова та Боширова", про отруєння трусів Навального та письменника Бикова, а також купу різних епізодів.

Що цікаво, отруєння Навального вивело журналістів на цілий підрозділ російських спецслужб, який займається ліквідацію політичних опонентів режиму. І особливо не приховує цього.

Цікаво У ГУР знають про проблеми зі здоров'ям у Лукашенка, але є дещо цікавіше

То чому б не віддати наказ напоїти потрібним чаєм людину, яка не хоче давати військо, а ще до того ж дозволяє собі інколи домінувати в розмовах з Путіним і бути дотепнішим за патрона.