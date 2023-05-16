Для заміни Лукашенка уже підготували кандидатуру. Втім за нею насправді стоятиме "колективний Лукашенко" – впливові люди із верхівки влади. Про це 24 Каналу головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов.

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Білоруській опозиції потрібен чіткий план

Після параду у Москві 9 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зник з публічного простору майже на тиждень. На тлі чуток про хворобу Лукашенка, білоруські ЗМІ опублікували кілька його нових фото. У диктатора була перебинтована рука та нездоровий вигляд.

Водночас лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що готуватись потрібно будь-якого розвитку подій.

Треба справді підготуватися і ставитись до цього з надією, але водночас з розумінням, що сама по собі смерть Лукашенка нічого не вирішить. Біля нього є коло прихильників, яке, безумовно, не відпустить владу. Після смерті Лукашенка вони можуть ввести надзвичайний стан, аби не вийшли люди. Крім того, буде певна небезпека з Росії,

– зазначив Павло Свердлов.

Росія, найпевніше, не упустить шансу знову поставити свою людину до влади після смерті Лукашенка. Тому опозиції, безумовно, потрібен план. Чи є він в них зараз – сказати нелегко, хоч вони й заявляють, що уже мають 6 сценаріїв на випадок смерті білоруського диктатора.

"Хочеться вірити, що сценарії справді є. Щиро скажу, що хочеться опинитися в Білорусі в той момент, коли Лукашенко помре. Хочеться бути залученим до певних процесів опісля. Але як можна буде зробити – абсолютно незрозуміло", – зауважив Свердлов.

Павло Свердлов про план опозиції на випадок смерті Лукашенка: дивіться відео

Наступника уже приготували

Зачистка, яку робить тоталітарний режим спрямована не лише на умовних ворогів чи інші країни, але й на своїх же. Є лише один політик, який уособлює владу. У випадку Білорусі – це Олександр Лукашенко, якого представляють як мастака у всьому – він і економіст, і спортсмен й так далі.

Треба, щоб з'явився хтось подібний, хтось, хто може розглядатися як альтернатива. Але в Білорусі такого не відбулось. Хоча формально, згідно з законодавством, вже все підготовлено. Інша людина в Білорусі станом на зараз – це голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталія Кочанова,

– розповів головний редактор "Єврорадіо".

Кочанова – це типовий приклад провладного політика при Лукашенкові. За словами Свердлова, все, чим займалась Кочанова – повторення риторики білоруського диктатора. До речі, нещодавно вона була з візитом у Москві. Хоча радше це були "оглядини" заміни Лукашенка.

"Зрозуміло, що це не керівник, не лідер, не той харизмат, який би міг замінити Лукашенка. Тому є гіпотеза, що вона буде "ширмою". Це модно – жінка при владі, яка керує країною, як у Європі. А за нею стоятиме "колективний Лукашенко" з впливових людей", – зазначив Свердлов.

Мовиться зокрема про:

держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича;

прем'єр-міністра Романа Головченка;

старшого сина Лукашенка – Віктора Лукашенка;

найближчого соратника Лукашенка – Віктора Шеймана.

Ці люди просували економічні схеми, у які зараз вв'язана Білорусь та гаранти, які Лукашенко дав своїм партнерам в Зімбабве, Азербайджані, Туреччині, Китаї тощо. Вони намагатимуться певним чином створити враження для Росії, що все працює справно.

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