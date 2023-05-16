Для смены Лукашенко уже подготовили кандидатуру. Впрочем, за ней на самом деле будет стоять "коллективный Лукашенко" – влиятельные люди из верхушки власти. Об этом 24 Каналу главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов.

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Белорусской оппозиции требуется четкий план

После парада в Москве 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко исчез из публичного пространства почти на неделю. На фоне слухов о болезни Лукашенко, белорусские СМИ опубликовали несколько его новых фотографий. У диктатора была перебинтована рука и нездоровый вид.

В то же время лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готовиться нужно любого развития событий.

Надо действительно подготовиться и относиться к этому с надеждой, но вместе с тем, понимая, что сама по себе смерть Лукашенко ничего не решит. Возле него есть круг поклонников, который, безусловно, не отпустит власть. После смерти Лукашенко они могут ввести чрезвычайное положение, чтобы люди не вышли. Кроме того, будет определенная опасность из России,

– отметил Павел Свердлов.

Россия, скорее всего, не упустит шанса снова поставить своего человека к власти после смерти Лукашенко. Потому оппозиции, безусловно, нужен план. Есть ли он у них сейчас – сказать нелегко, хотя они и заявляют, что у них уже есть 6 сценариев в случае смерти белорусского диктатора.

"Хочется верить, что сценарии действительно есть. Честно скажу, что хочется оказаться в Беларуси в тот момент, когда Лукашенко умрет. Хочется быть вовлеченным в определенные процессы после. Но как это можно будет сделать – совершенно непонятно", – заметил Свердлов.

Павел Свердлов о плане оппозиции на случай смерти Лукашенко: смотрите видео

Преемника уже приготовили

Зачистка, которую делает тоталитарный режим, направлена не только на условных врагов или другие страны, но и на своих же. Есть только один политик, олицетворяющий власть. В случае Беларуси – это Александр Лукашенко, которого представляют как художника во всем – он и экономист, и спортсмен и так далее.

Надо, чтобы появился кто-то подобный, кто-то, кто может рассматриваться как альтернатива. Но в Беларуси такого не произошло. Хотя формально согласно законодательству уже все подготовлено. Другой человек в Беларуси по состоянию на сегодня – это председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталия Кочанова,

– рассказал главный редактор "Еврорадио".

Кочанова – это типичный пример провластного политика при Лукашенко. По словам Свердлова, все, чем занималась Кочанова, – повторение риторики белорусского диктатора. Кстати, не так давно она была с визитом в Москве. Хотя скорее это были "смотрины" замены Лукашенко.

"Понятно, что это не руководитель, не лидер, не тот харизмат, который мог заменить Лукашенко. Поэтому есть гипотеза, что она будет "ширмой". Это модно – женщина при власти, которая управляет страной, как в Европе. А за ней будет стоять "коллективный Лукашенко" из влиятельных людей ", – отметил Свердлов.

Речь идет в частности о:

госсекретаре Совбеза Беларуси Александра Вольфовича;

премьер-министре Романа Головченко;

старшего сына Лукашенко – Виктора Лукашенко;

ближайшего соратника Лукашенко – Виктора Шеймана.

Эти люди продвигали экономические схемы, в которые сейчас ввязана Беларусь и гаранты, которые Лукашенко дал своим партнерам в Зимбабве, Азербайджане, Турции, Китае. Они постараются определенным образом создать впечатление для России, что все работает исправно.

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