Таку думку 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, Лукашенко прагне зробити крок назад з війни, а не поглиблюватись у неї.

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"Лукашенко точно не готовий вступати у війну. Тепер він опікується власним здоров'ям, бо хоче жити далі", – сказав Бурлаков.

Крім того, Білорусь так само не має ресурсів і відповідного війська для повномасштабних бойових дій.

Путін поставив на ядерку, але промахнувся

Остаточне рішення про переміщення ядерної зброї до Білорусі ухвалили саме для того, щоб переконати Лукашенка вступити у війну проти України. Але оскільки розміщені в Україні й Польщі ЗРК Patriot можуть збивати "Іскандери", задум російського диктатора не здійсниться.

"Путін зробив загрозу для Лукашенка, але застосувати її навряд чи буде здатний", – констатував журналіст.

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