До такого рішення Лукашенка могла штовхнути операція зі "звільнення" Бєлгородщини в Росії. Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Лукашенко хвилюється після ганьби Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 30 травня змінив керівника прикордонної служби Білорусі Анатолія Лаппо. Зокрема, це може вказувати на те, що Лукашенко проявляє кращу керованість, ніж Владімір Путін.

Цьому посприяв рейд на Бєлгородщину. Кордони Росії були зовсім незахищеними.

Бачачи ганьбу, якій піддали Путіна, він, ймовірно, зіграв на випередження. Розуміючи, що все негаразд з прикордонною службою в Білорусі, він превентивно змінив керівника прикордонної служби,

– зазначив Тарас Березовець.

Лукашенко усвідомлює, що його може спіткати така ж доля. Однак якщо така операція, як у Росії, почнеться на кордонах Білорусі, з великою ймовірністю патріотично налаштовані загони не зупиняться до Мінська.

Ядерна зброя в Білорусі

Зауважимо, що днями Росія та Білорусь офіційно затвердили розміщення тактичної ядерної зброї на прикордонних територіях Білорусі. Втім, найімовірніше, ядерна зброя опинилась там ще кілька місяців тому. Офіцер ЗСУ зауважив, що підготовчий етап та її перевезення розпочалося ще влітку минулого року.

Зокрема, були проведені ремонтні роботи на ядерних сховищах, які залишились в Білорусі з часів Радянського Союзу.

Треба сказати, що вони перебували в хорошому стані. Тому що протягом минулих десятиліть з моменту розвалу СРСР, білоруська влада вкладала в них гроші та підтримувала їх в належному технічному стані,

– наголосив Березовець.

Таким чином, знадобився мінімальний "косметичний ремонт" на гроші Путіна. Тактична ядерна зброя в Білорусі потрібна Путіну для того, щоб погрожувати Україні. Хоч зараз небезпеки її застосування немає, назагал її не можна виключати.

Водночас Олександр Лукашенко активно опиратиметься таким діям. Тому, цілком ймовірно, що чутки про погіршення його стану здоров'я виникли не просто так.

Як на розміщення ядерної зброї в Білорусі реагує світ