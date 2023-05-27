Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю BBC повідомив, що "абсолютно спокійно" ставиться до того, що Росія почала розміщувати ядерну зброю в Білорусі. За його словами, для України такі дії країни-окупантки не є новиною.

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Безвідповідальний крок Путіна: як відреагували у Білому домі

На переміщення російської ядерної зброї на територію її сусідньої країни відреагували й лідери західних держав. Так, президент США Джо Байден лаконічно зазначив, що його реакція на переміщення Росією тактичної ядерної зброї "вкрай негативна".

Також на брифінгу у Білому домі, який відбувся 26 травня, прессекретарка Карін Жан-П’єр назвала крок Путіна по розміщенню ядерної зброї "безвідповідальним". Проте зазначила, що у США не бачать ознак того, що Кремль готується застосувати цю ядерну зброю. А відтак Білий дім не бачить жодних причин коригувати ядерну позицію самих Штатів.

Це ще один приклад того, що Путін робить безвідповідальний і провокаційний вибір. Проте ми залишаємося відданими колективному захисту альянсу НАТО,

— сказала вона.

Карін Жан-П’єр додала, що президент США Джо Байден продовжить стежити за розвитком ситуації.

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У Брюселі пообіцяли відреагувати на подальші спроби ескалації

Натомість у Брюселі 26 травня заявили, що угода між Росією і Білоруссю є ескалацією та суперечить численним міжнародним угодам, тож Путіна закликали "дотримуватися цих зобов'язань". Звернулися також й до режиму Лукашенка.

Білоруський режим є співучасником незаконної і неспровокованої агресивної війни Росії проти України. Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України і скасувати рішення, які можуть лише сприяти посиленню напруженості в регіоні і підірвати суверенітет Білорусі,

– сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Натомість за словами Борреля, будь-які спроби подальшої ескалації отримають "рішучу та скоординовану реакцію".

Переміщення ядерної зброї суперечить заявам самої Росії

На переміщення ядерної зброї до Білорусі відреагували й у Берліні. Заяви Лукашенка про переміщення російської зброї уряд Німеччини назвав спробою залякування.

Передача російської тактичної ядерної зброї до Білорусі, як стверджує Лукашенко, є черговою прозорою спробою ядерного залякування з боку Росії. Ми рішуче відкидаємо це,

– заявив заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер.

Він також підкреслив, що Білорусь порушує міжнародні договори, згідно з якими вона взяла на себе зобов'язання щодо статусу території, вільної від ядерної зброї. Ба більше, Вольфганг Бюхнер звернув увагу й на те, що сама Росія суперечить своїм же заявам. Адже раніше вона зазначала, що всі ядерні держави не повинні розміщувати свою ядерну зброю за межами своїх територій.