Термінова евакуація ядерної зброї вкотре доводить, що окупанти виявились абсолютно не готовими до наступу російських добровольців. Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

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Росіяни мали хоча б розглянути такий варіант розвитку подій, однак знову недооцінили українську сторону.

Зверніть увагу! Командир РДК з позивним "Вайт Рекс" заявив, що операція проходила незалежно від України. "Звільнення" російських областей – це виключно ініціатива росіян. Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що українці не беруть участь в операції.

Ризики переміщення ядерної зброї

В інформаційно просторі з'явились чутки, що нібито через переміщення ядерних боєприпасів у водоймах поблизу Грайворона почала масово гинути риба. Припускалося, причиною мору риби стало забруднення водних об'єктів ядерними речовинами.

Ягун спростував чутки про забруднення водойм на Бєлгородщині ядерними речовинами та закликав українців не реагувати на подібні вкиди росіян.

Це треба взяти кувалду, розбити ті снаряди, щоб якісь шкідливі речовини потрапили у водойми. Хай росіяни самі запускають чутки й самі ж лякаються,

– сказав генерал-майор СБУ.

Витік ядерних речовин під час переміщення малоймовірний, адже тактичні боєприпаси зберігають у спеціальних резервуарах. Наразі немає загрози ядерній безпеці України.

На думку Ягуна, дивним є те, що росіяни зберігали ядерні боєприпаси на такій невеликій відстані від України.

Це взагалі нонсенс. Я спочатку не вірив, що вони (ядерні боєприпаси – 24 Канал) могли там бути,

– зазначив сказав генерал-майор СБУ.

Ворог не чекав та не готувався до можливих дій на російському кордоні. Росія взагалі не аналізує те, що відбувається у світі.

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