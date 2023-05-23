У понеділок легіон "Свобода Росії" записав відеозвернення до співгромадян і закликав прокидатися від путінської диктатури та боротися за вільну Росію. Також у легіоні повідомили про "звільнення" першого російського населеного пункту – Козинки, що у Бєлгородській області. Та почали свою діяльність обидва підрозділи набагато раніше, передає 24 Канал.

До теми Окупанти визнали, що російські добровольці досі контролюють частину Бєлгородської області

Історія створення "Свободи Росії"

Обидва військові підрозділи входять до Інтернаціонального легіону ТрО і були створені ще 2022 року. Російський добровольчий корпус почав діяти у серпні, а "Свобода Росії" раніше, у березні. Втім, набір у підрозділи відбувається за дещо різними критеріями.

Легіон "Свобода Росії" був утворений з військовополонених росіян, які вирішили воювати на українському боці та білорусів, які не брали участі у регулярних військових формуваннях. За свідченнями СБУ, 27 лютого, майже відразу після початку повномасштабного вторгнення, близько сотні російських військовослужбовців перейшли на бік України, щоб захистити її "від справжніх фашистів".

Один з російських військовослужбовців, що здався в перші дні вторгнення, розповів, що в перші дні війни його підрозділ був повністю знищений, а сам він потрапив у полон. І тільки там росіянин зрозумів, що те, що відбувається – ніяка не "спецоперація", а справжній геноцид.

"Усвідомивши усе, що відбувається, що це справжній геноцид, я вирішив вступити у легіон "Свобода Росії". Насамперед я зробив це, щоб побороти путінського-фашистський режим в себе вдома, у себе в країні. Задля щасливого майбутнього наших дітей, внуків", – розповів він.

Та згодом до "Свободи Росії" почали приєднуватися і добровольці, наразі у легіон військовополонених не набирають.

Спочатку, на початку війни, багато було полонених. У нашому батальйоні, який я представляю, військовополонених нема. Зараз формується третій батальйон, який після навчання потрапить на фронт і боротиметься пліч-о-пліч з нами. Там є ті, хто потрапив у хвилю мобілізацію і потім перейшли на бік України,

– розповів один з бійців "Свободи Росії" з позивним Цезар.

Легіон використовує шеврони з біло-синьо-білим прапором замість офіційного російського. Члени "Свободи Росії" вже неодноразово закликали співгромадян приєднуватися до лав підрозділу, щоб врятувати і свою країну "від приниження та руїни".

Як утворився Російський добровольчий корпус

Тим часом Російський добровольчий корпус складається з етнічних російських емігрантів, що до початку вторгнення проживали на території України та інших європейських країн. Збирати корпус почали ще в листопаді 2022 року – тоді до його формування закликала Громадянська рада, але почав діяти він тільки наприкінці літа 2023. Тоді ж РДК прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО "Азов" на запорізько-донецькому напрямку.

Довідка. Громадянська рада – це політичне об'єднання, засноване у Варшаві, що оголосило про збір добровольців у РДК та складається з російських опозиціонерів з різних регіонів.

Попри високий рівень медійності, про кількість військових у корпусі нічого не відомо.

Я не можу цю цифру розголошувати. Скажімо так, достатньо, і черги до нас стоять,

– повідомив один з бійців корпусу, ексофіцер ФСБ Ілля Богданов.

Та експерт з праворадикальних рухів у Росії В'ячеслав Ліхачов вважає, що чисельність Російського добровольчого корпусу наближається до роти – тобто від 180 до 200 осіб.

Діяльність Російського добровольчого корпусу все ще залишається предметом дискусій як в українських, так і в закордонних медіа. Російських військових підозрюють у тому, що вони можуть опинитися "засланими козачками" та російськими спецагентами.

"Жодних гарантій, звичайно, дати ніхто не може. Якщо все, що ми робимо, якщо той ризик, на який ми наражаємо себе і наші сім'ї, не є достатнім доказом, що ми робимо це щиро, ми тут, звичайно, безсилі", – прокоментував це питання один з бійців РДК.

Та перед прийомом до корпусу росіяни все ж проходять ряд перевірок в українських спецслужбах – зокрема, поліграф, анкетування, на кожного потенційного бійця складають психологічний портрет. В РДК воюють люди зовсім різних професій – від акторів до втікачів-каторжників, є також і колишні працівники російського Міністерства внутрішніх справ та військові, що служили в Росії роками.

Чим займаються "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус

Відомо, що "Свобода Росії" брала участь у обороні Бахмута, а у травні 2023 року здійснила рейд на Бєлгородщину. Російський добровольчий корпус за час свого існування брав участь у боях за Бучу, Ірпінь, Чернігів та Херсон. Окрім того, частина РДК входила до гарнізону на острові Зміїний, а також бійці РДК 24 січня 2023 року брали участь у нічному рейді до Нової Каховки. В ході операції добровольці знищили щонайменше 12 окупантів та захопили одного полоненого.

Також відомо, що рейд на Бєлгородщину не став для російських опозиціонерів першим – раніше вони вже опинялися у Брянській області. Ще на початку березня повідомлялося, що корпус зайшов у прикордонні російські села на Стародубщині – в Любичани та Сушани.

Де на карті розташована Стародубщина

Там бійці Російського добровольчого корпусу підірвали вантажівку на міні та спричинили поранення щонайменше шести російських військових.

Наразі ж легіон "Свобода Росії" та РДК "звільняють" Бєлгородську область, і вже тримають під контролем один населений пункт – село Козинка.

Британські розвідники переконані, що Росія зіштовхнулася із серйозною загрозою.

Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці багатьох доменів у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями,

– заявили у британській розвідці.

Також розвідники додали, що Росія використовуватиме інцидент у Бєлгородській області, щоб просувати наратив про те, що вона є жертвою війни.