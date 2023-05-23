В понедельник легион "Свобода России" записал видеообращение к согражданам и призвал просыпаться от путинской диктатуры и сражаться за свободную Россию. Также в легионе сообщили об "освобождении" первого российского населенного пункта – Козинки в Белгородской области. И начали свою деятельность оба подразделения гораздо раньше, передает 24 Канал.

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История создания "Свободы России"

Оба военных подразделения входят в Интернациональный легион ТрО и были созданы еще в 2022 году. Русский добровольческий корпус начал действовать в августе, а "Свобода России" раньше, в марте. Впрочем, набор в подразделения происходит по разным критериям.

Легион "Свобода России" был образован из военнопленных россиян, решивших воевать на украинской стороне, и белорусов, не участвовавших в регулярных военных формированиях. По свидетельствам СБУ, 27 февраля, почти сразу после начала полномасштабного вторжения, около сотни российских военнослужащих перешли на сторону Украины, чтобы защитить ее от "настоящих фашистов".

Один из российских военнослужащих, сдавшийся в первые дни вторжения, рассказал, что в первые дни войны его подразделение было полностью уничтожено, а сам он попал в плен. И только там россиянин понял, что происходящее – никакая не "спецоперация", а настоящий геноцид.

"Осознав все происходящее, что это настоящий геноцид, я решил вступить в легион "Свобода России". Прежде всего я сделал это, чтобы побороть путинско-фашистский режим у себя дома, у себя в стране. Ради счастливого будущего наших детей, внуков" – рассказал он.

Но потом к "Свободе России" начали присоединяться и добровольцы, сейчас в легион военнопленных не набирают.

Сначала, в начале войны, было много пленных. В нашем батальоне, который я представляю, военнопленных нет. Сейчас формируется третий батальон, который после учений попадет на фронт и будет бороться бок о бок с нами. Там есть те, кто попал в волну мобилизации и затем перешли на сторону Украины,

– рассказал один из бойцов "Свободы России" с позывным "Цезарь".

Легион использует шевроны с бело-сине-белым флагом вместо официального российского. Члены "Свободы России" уже неоднократно призывали сограждан присоединяться к рядам подразделения, чтобы спасти и свою страну "от унижения и руины".

Как образовался Русский добровольческий корпус

Между тем, Русский добровольческий корпус состоит из этнических российских эмигрантов, которые до начала вторжения проживали на территории Украины и других европейских стран. Дополнительно набирать добровольцев в корпус начали в ноябре 2022 года – тогда к этому призывал Гражданский совет, но начал действовать он еще в конце лета 2023 года. Тогда же РДК прикомандировали к 1-й роте 98-го батальона ТрО "Азов" на Запорожско-Донецком направлении.

Справка. Гражданский совет – это политическое объединение, основанное в Варшаве, которое объявило о сборе добровольцев в РДК и состоит из российских оппозиционеров из разных регионов.

Несмотря на высокий уровень медийности, о количестве военных в корпусе ничего не известно.

Я не могу эту цифру разглашать. Скажем так, достаточно, и очереди к нам стоят,

– сообщил один из бойцов корпуса, экс-офицер ФСБ Илья Богданов.

И эксперт по праворадикальным движениям в России Вячеслав Лихачев считает, что численность Русского добровольческого корпуса приближается к роте – то есть от 180 до 200 человек.

Деятельность Русского добровольческого корпуса все еще остается предметом дискуссий как в украинских, так и зарубежных медиа. Российских военных подозревают в том, что они могут оказаться "засланными казачками" и российскими спецагентами.

"Никаких гарантий, конечно, дать никто не может. Если все, что мы делаем, если тот риск, которому мы подвергаем себя и наши семьи, не является достаточным доказательством, что мы делаем это искренне, мы здесь, конечно, бессильны", – прокомментировал этот вопрос один из бойцов РДК.

Но перед приемом в корпус россияне все же проходят ряд проверок в украинских спецслужбах – в частности, полиграф, анкетирование, на каждого потенциального бойца составляют психологический портрет. В РДК воюют люди совершенно разных профессий – от актеров до беглецов-каторжников, есть также и бывшие работники российского Министерства внутренних дел и военные, служившие в России годами.

Чем занимаются "Свобода России" и Русский добровольческий корпус.

Известно, что "Свобода России" участвовала в обороне Бахмута, а в мае 2023 года совершила рейд на Белгородщину. Русский добровольческий корпус за время своего существования принимал участие в боях за Бучу, Ирпень, Чернигов и Херсон. Кроме того, часть РДК входила в гарнизон на острове Змеиный, а также бойцы РДК 24 января 2023 года участвовали в ночном рейде в Новую Каховку. В ходе операции добровольцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов и захватили одного пленника.

Также известно, что рейд на Белгородщину не стал первым для российских добровольцев – раньше они уже оказывались в Брянской области. Еще в начале марта сообщалось, что корпус зашел в пограничные российские села на Стародубщине – в Любичаны и Сушаны.

Где на карте расположена Стародубщина

Там бойцы Русского добровольческого корпуса подорвали грузовик на мине, что повлекло ранение по меньшей мере шести российских военных.

Пока же легион "Свобода России" и РДК "освобождают" Белгородскую область, и уже держат под контролем один населенный пункт – село Козинку.

Британские разведчики уверены, что Россия в лице добровольцев столкнулась с серьезной угрозой.

Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности многих доменов в своих приграничных регионах, с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и с прямыми партизанскими действиями,

– заявили в британской разведке.

Также разведчики добавили, что Россия будет использовать инцидент в Белгородской области, чтобы продвигать нарратив, что она является жертвой войны.