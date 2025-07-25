По словам главы государства, министр обороны доложил о поступлении помощи от партнеров, передает 24 Канал.

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О чем говорил Зеленский в обращении 25 июля?

Я поручил готовить технологическую ставку, и именно по дронам. Есть утвержденный план – выйти на количество 500 – 1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. В сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц,

– заявил Владимир Зеленский.

Сегодня президент посетил одну из компаний – производителей дронов – перехватчиков. "Контрактируем все, что можем – максимально. Все производства дронов – всех типов дронов – мы обеспечиваем финансами", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, он провел совещания по подготовке законодательных решений, которые в ближайшее время будут реализованы.

Отдельно Зеленский сообщил, что готовятся документы, все необходимые представления на празднование нескольких украинских воинов званием Героя Украины.