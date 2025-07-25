Так, на Торецком направлении противник использует небольшие пехотные группы по 3 – 4 человека, которые пытаются добраться до украинских позиций, иногда штурмуя при помощи мототехники и баги. Об этом рассказал представитель ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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К какой тактике прибегает Россия на Торецком направлении?

Бронированную технику пока враг не использует. Оккупанты накапливается малыми пехотными группами, чтобы продолжать штурмовые действия.

По словам Запорожца, они применяют лестницы для преодоления противотанковых рвов.

Однажды замечали обычную лестницу, в другой - смогли где-то железную притянуть, и еще один момент, что применяют стволы деревьев, где или вкручивают что-то похожее на ступеньки для того, чтобы бросить это в противотанковый ров и затем спуститься по этому стволе дерева на другую сторону,

– поделился подполковник.

К слову, в зоне ответственности ОТГ "Луганск" россияне сосредоточили главные усилия в направлении Яблоновки и Александро-Калинового на Торецком направлении.