Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника штаба батальона беспилотных систем "Вспышка" 28 отдельной механизированной бригады ВСУ на позывной "Перепел" в эфире "Армии TV".

К теме Россияне продвинулись возле Торецка, Силы обороны – на Покровском направлении: обзор и карты ISW

Какая тактика у россиян на Торецком направлении

"Перепел" рассказал, что применение россиянами бронетехники на Торецком направлении не было видно уже длительное время.

Техники не было видно уже где-то полтора месяца, основные штурмы – мясные штурмы. Двойки, тройки (группами по 2 или 3 солдата – 24 Канал),

– пояснил военнослужащий.

Начальник штаба батальона беспилотных систем также отметил, что на этом отрезке фронта иногда случается, что оккупанты временно закрепляются в каком-то блиндаже. Однако тогда украинские военные "выкуривают" врага оттуда с помощью дронов: уничтожают и блиндаж, и противника в нем.

К слову, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июля, на Торецком направлении враг атаковал позиции украинских военных шесть раз. Бои происходили в районе Торецка, Дилиевки, Русиного Яра.