Оккупанты пытаются наступать на разных направлениях фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какая ситуация на фронте

По данным ISW, россияне атаковали на севере Харьковщины , на Лиманском направлении , продолжили наступление на северо-восток от Сиверска и в направлении Часового Яра . Однако ни в одном случае не достигли успехов.

, на , продолжили наступление на северо-восток от и в направлении . Однако ни в одном случае не достигли успехов. В Силах обороны говорят, что российские войска сейчас атакуют менее интенсивно на Краматорском направлении , чем в конце мая и в начале июня 2025 года. Там отмечают, что россияне используют мотоциклы для перевозки пехоты ближе к украинским позициям.

, чем в конце мая и в начале июня 2025 года. Там отмечают, что россияне используют мотоциклы для перевозки пехоты ближе к украинским позициям. Однако локационные кадры, опубликованные 30 июня, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Торецка , юго-восток от Полтавки и северо-запад от Яблоновки .

, юго-восток от и северо-запад от . Россияне атаковали вблизи самого Торецка, к северу от Торецка вблизи Дилиевки, к северо-западу от Торецка вблизи Яблоновки и Попов Яра, к западу от Торецка вблизи Щербиновки и Новоспасского, к юго-западу от Торецка вблизи Леонидовки.

Как изменилась линия фронта за 1 июля / Карты ISW