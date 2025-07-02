Оккупанты пытаются наступать на разных направлениях фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Какая ситуация на фронте
- По данным ISW, россияне атаковали на севере Харьковщины, на Лиманском направлении, продолжили наступление на северо-восток от Сиверска и в направлении Часового Яра. Однако ни в одном случае не достигли успехов.
- В Силах обороны говорят, что российские войска сейчас атакуют менее интенсивно на Краматорском направлении, чем в конце мая и в начале июня 2025 года. Там отмечают, что россияне используют мотоциклы для перевозки пехоты ближе к украинским позициям.
- Однако локационные кадры, опубликованные 30 июня, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Торецка, юго-восток от Полтавки и северо-запад от Яблоновки.
- Россияне атаковали вблизи самого Торецка, к северу от Торецка вблизи Дилиевки, к северо-западу от Торецка вблизи Яблоновки и Попов Яра, к западу от Торецка вблизи Щербиновки и Новоспасского, к юго-западу от Торецка вблизи Леонидовки.
Как изменилась линия фронта за 1 июля / Карты ISW
- Кроме этого, оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, что они продвинулись в северной части Дачного и захватили его.
- 30 июня и 1 июля российские войска атаковали к северо-востоку от Покровска вблизи Мирного и в направлении Разино, Коптевого, Владимировки, на восток от Покровска вблизи Луча и Миролюбовки, в направлении Мирнограда, на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки, на юг от Покровска вблизи Новоукраинки и на юго-запад от Покровска вблизи Удачного.
- Зато украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, свидетельствуют о том, что они достигли продвижений в Миролюбовке, расположенной к востоку от Покровска.
- Российские войска продолжали наступление в направлении Гуляйполя и в западной части Запорожской области, но не имели продвижений.