Окупанти намагаються наступати на різних напрямках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті

За даними ISW, росіяни атакували на півночі Харківщини , на Лиманському напрямку , продовжили наступ на північний схід від Сіверська та в напрямку Часового Яру . Проте в жодному випадку не досягли успіхів.

, на , продовжили наступ на північний схід від та в напрямку . Проте в жодному випадку не досягли успіхів. У Силах оборони кажуть, що російські війська зараз атакують менш інтенсивно на Краматорському напрямку , ніж наприкінці травня та на початку червня 2025 року. Там зазначають, що росіяни використовують мотоцикли для перевезення піхоти ближче до українських позицій.

, ніж наприкінці травня та на початку червня 2025 року. Там зазначають, що росіяни використовують мотоцикли для перевезення піхоти ближче до українських позицій. Проте локаційні кадри, опубліковані 30 червня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Торецька , південний схід від Полтавки та північний захід від Яблунівки .

, південний схід від та північний захід від . Росіяни атакували поблизу самого Торецька, на північ від Торецька поблизу Диліївки, на північний захід від Торецька поблизу Яблунівки та Попів Яру, на захід від Торецька поблизу Щербинівки та Новоспаського, на південний захід від Торецька поблизу Леонідівки.

Як змінилася лінія фронту за 1 липня / Карти ISW