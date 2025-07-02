Окупанти намагаються наступати на різних напрямках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Яка ситуація на фронті
- За даними ISW, росіяни атакували на півночі Харківщини, на Лиманському напрямку, продовжили наступ на північний схід від Сіверська та в напрямку Часового Яру. Проте в жодному випадку не досягли успіхів.
- У Силах оборони кажуть, що російські війська зараз атакують менш інтенсивно на Краматорському напрямку, ніж наприкінці травня та на початку червня 2025 року. Там зазначають, що росіяни використовують мотоцикли для перевезення піхоти ближче до українських позицій.
- Проте локаційні кадри, опубліковані 30 червня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Торецька, південний схід від Полтавки та північний захід від Яблунівки.
- Росіяни атакували поблизу самого Торецька, на північ від Торецька поблизу Диліївки, на північний захід від Торецька поблизу Яблунівки та Попів Яру, на захід від Торецька поблизу Щербинівки та Новоспаського, на південний захід від Торецька поблизу Леонідівки.
Як змінилася лінія фронту за 1 липня / Карти ISW
- Окрім цього, окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, показують, що вони просунулися в північній частині Дачного та захопили його.
- 30 червня та 1 липня російські війська атакували на північний схід від Покровська поблизу Мирного та у напрямку Разіного, Коптєвого, Володимирівки, на схід від Покровська поблизу Променя та Миролюбівки, у напрямку Мирнограда, на південний схід від Покровська поблизу Лисівки, на південь від Покровська поблизу Новоукраїнки та на південний захід від Покровська поблизу Удачного.
- Натомість українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, свідчать про те, що вони досягли просувань у Миролюбівці, що розташована на схід від Покровська.
- Російські війська продовжували наступи в напрямку Гуляйполя та у західній частині Запорізької області, але не мали просувань.