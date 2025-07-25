За словами глави держави, міністр оборони доповів про надходження допомоги від партнерів, передає 24 Канал.
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Про що говорив Зеленський у зверненні 25 липня?
Я доручив готувати Технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план – вийти на кількість 500 – 1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців,
– заявив Володимир Зеленський.
Сьогодні президент відвідав одну з компаній – виробників дронів – перехоплювачів. "Контрактуємо все, що можемо – максимально. Всі виробництва дронів – усіх типів дронів – ми забезпечуємо фінансами", – підкреслив український лідер.
Крім того, він провів наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом будуть реалізовані.
Окремо Зеленський повідомив, що готуються документи, усі необхідні подання на відзначення кількох українських воїнів званням Героя України.