Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Стефанчука.

До теми Зеленський розповів, чому законопроєкт про НАБУ і САП не обговорили перед підписанням

Що сказав Стефанчук про розгляд нового законопроєкту про НАБУ?

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що засідання парламенту щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року.

Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання,

– написав Стефанчук.

Голова ВР також підкреслив, що, крім цього, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.

До слова, 24 липня Володимир Зеленський уніс до Верховної Ради новий законопроєкт щодо про посилення повноважень НАБУ і САП. Також цей закон має виключити будь-який російський вплив на правоохоронні органи.

Відповідний документ є відповіддю на ухвалення закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти та Європейського Союзу. Також скандальна ініціатива спровокувала протести у багатьох містах України, які тривали щовечора 3 дні.