Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Що Зеленський сказав про підписання закону про НАБУ та САП?

Президент України пояснив, чому антикорупційний закон не обговорили до підписання. На його думку, треба було робити діалог, завжди треба комунікувати. За словами Зеленського, він зараз зосереджений на війні, адже наразі це найголовніше проблема, а головний ворог – це Росія.

Вам не подобається, що я часто кажу слово "війна"? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, що після бурхливої реакції українського суспільства Володимир Зеленський вніс до Ради оновлений проєкт закону про НАБУ та САП. Він обмежує можливість Генерального прокурора та його заступників давати вказівки прокурорам САП і забороняє передачу справ НАБУ іншим органам, крім випадків, які унеможливлюють його функціонування.

За словами президента України, новий законопроєкт базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів.