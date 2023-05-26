Срочная эвакуация ядерного оружия еще раз доказывает, что оккупанты оказались совершенно не готовы к наступлению. российских добровольцев. Такое мнение 24 Каналу выразил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
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Россияне должны хотя бы рассмотреть такой вариант развития событий, однако снова недооценили украинскую сторону.
Риски перемещения ядерного оружия
В информационном пространстве появились слухи, что якобы из-за перемещения ядерных боеприпасов в водоемах вблизи Грайворона начала массово погибать рыба. Предполагалось, что причиной мора рыбы стало загрязнение водных объектов ядерными веществами.
Ягун опроверг слухи о загрязнении водоемов в Белгородской области ядерными веществами и призвал украинцев не реагировать на подобные вбросы россиян.
Это нужно взять кувалду, разбить те снаряды, чтобы какие-нибудь вредные вещества попали в водоемы. Пусть россияне сами запускают слухи и сами же пугаются,
– сказал генерал-майор СБУ.
Утечка ядерных веществ при перемещении маловероятна, ведь тактические боеприпасы хранятся в специальных резервуарах. Пока нет угрозы ядерной безопасности Украины.
По мнению Ягуна, удивительно то, что россияне хранили ядерные боеприпасы на таком небольшом расстоянии от Украины.
Это вообще нонсенс. Я поначалу не верил, что они (ядерные боеприпасы – 24 Канал) могли там быть,
– отметил генерал-майор СБУ.
Враг не ожидал и не готовился к возможным действиям на российской границе. Россия вообще не анализирует происходящее в мире.
Почему россияне хранили тактическое ядерное оружие у границы с Украиной: смотрите видео
Почему россияне вывозят ядерное оружие из Белгородской области
- Бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая пересекли границу с Россией с целью освобождения территорий от оккупационного путинского режима.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Россия из-за событий в Белгородской области решила провести эвакуацию ядерных боеприпасов недалеко от Грайворона, в который вошли русские добровольцы.
- После многодневной операции 24 мая российские добровольцы вышли из Белгородщины. Они сообщили, что с 22 мая по 24 мая бойцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса потеряли 2 человека погибшими и 10 ранеными.