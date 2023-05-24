Об этом добровольцы рассказали на совместной конференции. В РДК подчеркнули, что смогли "затрофеить" много техники и даже взять пленных, сообщает 24 Канал.

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Добровольцы рассказали о потерях

Несмотря на громкие заявления российских пропагандистов, добровольцы легиона "Свобода России" и РДК не понесли безумных потерь. По словам добровольца с позывным "Цезарь", на сегодня 2 человека погибли, а 10 – получили ранения разной степени тяжести.

Добровольцы также подчеркнули, что стали свидетелями беспринципной жестокости военнослужащих путинского режима.

Пока легионеры проходили населенные пункты, не трогая местное население, ствольная артиллерия и авиация России работала по мирным жителям,

– рассказал "Цезарь".

Добровольцы почтили память погибших и заявили, что еще вернутся домой. В РДК и легионе "Свобода России" намекнули, что их ждут и другие российские города – Белгород, Москва, Владивосток.

Российское Минобороны заявляло о "разгроме диверсантов"

В привычной кремлевской риторике российское Минобороны заявило о "безумных потерях диверсантов". О "фантастическом уничтожении националистов" пропагандисты громко рассказывали россиянам. Более того, кремлевские прихвостни даже создали "статистику потерь".

Так, пропагандисты придумали, что якобы уничтожили:

70 человек;

4 БМП;

5 пикапов.

И пока пропагандисты истерят о "разгроме диверсантов", российские добровольцы продолжают свою операцию по демилитаризации Белгородской области. "Освобождение" региона длится лишь второй день, но за это время бойцы "затрофеили" немало техники.

В частности, командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс" рассказал, как удалось захватить БТР путинских военнослужащих. По его словам, во время рейда удалось забрать с КПП "Грайворон" БТР-82, документы и одного пленного. Также добровольцы получили стрелковое оружие и антидроновое ружье.

Мы не шли туда за трофеями. Мы шли туда выполнять нашу боевую и политическую задачу. Ну а то, что у нас получилось (взять трофеи – 24 Канал) – это здорово. Это было только начало,

– сказал "Вайт Рекс".