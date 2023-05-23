Так, минобороны опубликовало громкое заявление о "фантастических потерях диверсантов", информирует 24 Канал. Говорят, что их отбросили из Белгородской области на территорию Украины.

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"Фантастические потери"

В привычной гиперболизированной риторике россияне заверили, что "националистические формирования были заблокированы и разгромлены". Более того, обнародовали так называемую "статистику", согласно которой уничтожили 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов.

Следует вспомнить, что россияне неоднократно "рисуют" себе достижения. Например, в июне российское минобороны отчиталось об уничтожении уже 215 украинских самолетов, тогда как к началу российского вторжения у нас было 152. Так же россияне уже больше года выдают заявления о "взятии Бахмута". Соответственно верить информации о "потере среди диверсантов" – не следует.

Штурмуют новые деревни

Однако вместе с этим сообщением появилась новая информация. В телеграмм-каналах начали сообщать о ДРГ в селах Багун-Городок и Щетиновка и Горьковский Белгородской области. Более того, ряд источников сообщал, что в районе Багун-Городка идет бой.



Сообщают о новых прорывах / Скриншот карты

Что происходит в Белгородской области