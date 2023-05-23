Так, минобороны опубликовало громкое заявление о "фантастических потерях диверсантов", информирует 24 Канал. Говорят, что их отбросили из Белгородской области на территорию Украины.
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"Фантастические потери"
В привычной гиперболизированной риторике россияне заверили, что "националистические формирования были заблокированы и разгромлены". Более того, обнародовали так называемую "статистику", согласно которой уничтожили 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов.
Следует вспомнить, что россияне неоднократно "рисуют" себе достижения. Например, в июне российское минобороны отчиталось об уничтожении уже 215 украинских самолетов, тогда как к началу российского вторжения у нас было 152. Так же россияне уже больше года выдают заявления о "взятии Бахмута". Соответственно верить информации о "потере среди диверсантов" – не следует.
Штурмуют новые деревни
Однако вместе с этим сообщением появилась новая информация. В телеграмм-каналах начали сообщать о ДРГ в селах Багун-Городок и Щетиновка и Горьковский Белгородской области. Более того, ряд источников сообщал, что в районе Багун-Городка идет бой.
Сообщают о новых прорывах / Скриншот карты
Что происходит в Белгородской области
- 22 мая в Белгородской области было шумно. После взрывов сообщили, что на территорию России вошли российские добровольцы из легиона "Свобода России". Они заявили, что хотят создать демилитаризованную зону, чтобы сделать невозможным удары по Украине.
- В украинской разведке подтвердили, что легион "Свобода России" и РДК зашли в Белгородскую область в России и проводят операцию на территории региона по созданию полосы безопасности.
- В Минобороны Украины отметили, что происходящее сейчас в Белгородской области – это внутренний российский кризис.