Так, міноборони опублікувало гучну заяву про "фантастичні втрати диверсантів", передає 24 Канал. Кажуть, мовляв, їх відкинули з Білгородської області на територію України.

До теми Вони не ховають свої обличчя, – у Міноборони пояснили, звідки взялися російські добровольці

"Фантастичні втрати"

У звичній гіперболізованій риториці росіяни запевнили, нібито "націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені". Ба більше, оприлюднили так звану "статистику", відповідно до якої знищили 70 осіб, 4 БМП та 5 пікапів.

Слід пригадати, що росіяне неодноразово "малюють" собі здобутки. Наприклад, у червні російське міноборони відзвітувало про знищення вже 215 українських літаків, тоді як до початку російського вторгнення у нас було 152. Так само росіяни вже понад рік видають заяви про "взяття Бахмута". Відповідно вірити інформації про "втрати серед диверсантів" – не слід.

Штурмують нові села

Проте разом з цим повідомленням з'явилась нова інформація. У телеграм-каналах почали повідомляти про ДРГ у селах Багун-Городок та Щетинівка та Горьківський Бєлгородської області. Ба більше, низка джерел повідомляла, що у районі Багун-Городку іде бій.



Повідомляють про нові прориви / Скриншот карти

Що відбувається у Бєлгородській області