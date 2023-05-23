Так, міноборони опублікувало гучну заяву про "фантастичні втрати диверсантів", передає 24 Канал. Кажуть, мовляв, їх відкинули з Білгородської області на територію України.
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"Фантастичні втрати"
У звичній гіперболізованій риториці росіяни запевнили, нібито "націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені". Ба більше, оприлюднили так звану "статистику", відповідно до якої знищили 70 осіб, 4 БМП та 5 пікапів.
Слід пригадати, що росіяне неодноразово "малюють" собі здобутки. Наприклад, у червні російське міноборони відзвітувало про знищення вже 215 українських літаків, тоді як до початку російського вторгнення у нас було 152. Так само росіяни вже понад рік видають заяви про "взяття Бахмута". Відповідно вірити інформації про "втрати серед диверсантів" – не слід.
Штурмують нові села
Проте разом з цим повідомленням з'явилась нова інформація. У телеграм-каналах почали повідомляти про ДРГ у селах Багун-Городок та Щетинівка та Горьківський Бєлгородської області. Ба більше, низка джерел повідомляла, що у районі Багун-Городку іде бій.
Повідомляють про нові прориви / Скриншот карти
Що відбувається у Бєлгородській області
- 22 травня у Бєлгородській області було гучно. Після вибухів повідомили, що на територію Росії зайшли російські добровольці з легіону "Свобода Росії". Вони заявили, що хочуть створити демілітаризовану зону, аби унеможливити удари по Україні.
- В українській розвідці підтвердили, що легіон "Свобода Росії" та РДК зайшли в Бєлгородську область у Росії та проводять операцію на території регіону для створення смуги безпеки.
- У Міноборони України наголосили, те, що відбувається зараз у Бєлгородській області – це внутрішня російська криза.