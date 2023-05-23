Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что зашедшие в Белгородскую область бойцы – это патриоты России.

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Она говорит, что члены Русского добровольческого батальона и легиона "Свобода России" – люди, восставшие фактически против путинского режима.

Потому что то, что делает Путин с Россией, то, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине,

– подчеркнула Маляр.

По ее словам, все понимают, что путинский режим нужно менять. Эта критическая масса просто скопилась именно сейчас.

"Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство постепенно накапливалось. То есть это внутрироссийские тенденции, продиктованные желанием граждан изменить политическое устройство страны и прекратить кровавую войну, развязанную Кремлем", – добавила Маляр.

Что этому предшествовало

22 мая в Белгородской области прогремели взрывы и распространилась информация, что на территорию России вошли российские добровольцы из легиона "Свобода России". Свой "визит" на Белгородщину они объяснили намерением создать там демилитаризованную зону, чтобы сделать невозможными удары по Украине.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что легион "Свобода России" и РДК зашли сегодня в Белгородскую область в России и проводят операцию на территории региона по созданию полосы безопасности, чтобы защитить мирное население Украины.