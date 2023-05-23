До этой спецоперации Украина никакого отношения не имеет, ее готовили российские оппозиционные военные подразделения, поддержавшие Украину. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

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По состоянию на 23 мая российские добровольцы контролируют свыше 30 квадратных метров в Белгородской области.

Ловушка против самих себя

Ягун подчеркнул, что основная масса вооружения, которую используют повстанцы сейчас на территории России – это трофейное вооружение, которое представители легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса захватили в ходе боевых действий под Бахмутом.

То есть, там не участвует украинское вооружение, фактически российское оружие воюет против самих россиян. Оппозиционные силы имеют полное моральное право использовать его для освобождения от путинского режима.

Ягун вспомнил разговоры с журналистами, которые общались с представителями РДК в боях Донецкой области.

Они очень решительно настроены. Они надеются на поддержку местного населения, на переход на их сторону отдельных представителей правоохранительных органов и военных. Этот момент может быть крючком, теми кольями, на которых может повиснуть вся современная российская политика, и куда они надеялись повесить кого-нибудь другого,

– резюмировал генерал-майор СБУ в запасе.

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