До цієї спецоперації Україна ніякого стосунку не має, її готували російські опозиційні військові підрозділи, які підтримали Україну. Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

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Станом на 23 травня російські добровольці контролюють понад 30 квадратних метрів Бєлгородської області.

Пастка проти самих себе

Ягун наголосив, що основна маса озброєння, яку використовують повстанці зараз на території Росії – це трофейне озброєння, яке представники легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу захопили в ході бойових дій під Бахмутом.

Тобто там не бере участь українське озброєння, фактично російська зброя воює проти самих росіян. Опозиційні сили мають повне моральне право використовувати її для звільнення від путінського режиму.

Ягун згадав розмови з журналістами, що спілкувалися з представниками РДК в боях на Донеччині.

Вони дуже рішуче налаштовані. Вони сподіваються на підтримку місцевого населення, перехід на їхню сторону окремих представників правоохоронних органів і військових. Цей момент може бути гачком, тими кілками, на яких може зависнути вся сучасна російська політика, і куди вони сподівалися повісити когось іншого,

– резюмував генерал-майор СБУ в запасі.

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