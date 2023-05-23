Однако главная причина этих беспорядков может быть гораздо интереснее. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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В первую очередь действия русских повстанцев были направлены на эмоциональное давление.

Хотели эмоционально показать, что российская граница дырявая. Показать, что русских войск нет. Показать, что российские власти не могут защитить своих граждан,

– прокомментировал Ступак.

На что нацелен РДК

Аналитик вспомнил договоренность, о которой раньше активно говорили в медиа-пространстве. Мол, Путин незаконно захватил власть у России, условно пообещав россиянам безопасность в обмен на неограниченную свободу его действий. Теперь очевидно, что Путин свою часть соглашения не выполняет вообще.

Ступак уверен, что дело здесь совсем не в демилитаризованной зоне. Ведь для вооружения, которое есть в России, демилитаризованная зона должна проходить у второго садового кольца в Москве.

Вероятной целью РДК было оттянуть часть российских сил по другим направлениям – с востока или юга, чтобы закрывать пробелы вдоль российско-украинской границы на севере.

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Операция приобретает обороты

Заметим, что цели напугать и ввести в панику русское население повстанцы все же добились. Жители Белгородщины начали массово собираться на выезд, а "на болотах" закричали об "информационной атаке Украины".

Ступак вспомнил сообщение, которое вероятно было фейком, но ярко показывало настроение россиян. Якобы одна из местных администраций опубликовала объявление о том, что на территории региона силовых структур России нет, так что если жители увидят человека в полицейской форме, им следует сразу стрелять по нему.

Все же больше суток Россия не может локализовать этот инцидент и привлекает все больше представителей силовых структур. Однако и они не способны помочь этому. Следовательно, россиянам необходимы регулярные войска, чтобы перекрывать определенные улицы и территории. Речь идет о серьезной военной операции, резюмировал Ступак.

Что известно о спецоперации на территории России