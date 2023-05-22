Так и хочется целой редакцией 24 Канала спросить у одного из главных пропагандистов Кремля: "Оля, а шо с лицом". Если же серьезно, то ее реакция на события в Белгородской области прекрасно демонстрирует ничтожность и слабость страны, которая стремилась за "три дня" захватить Киев, а затем и всю Украину.

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Доклад Скабеевой был тревожным

Ситуацию в Белгородской области российская пропагандистка очертила словом "ужас". Тревожным тоном она в своем шоу рассказала о происходящем в приграничном регионе.

Ну и прямо сейчас тревожные новости, ждем официальных подтверждений, но уже сейчас появляется огромное количество сообщений, в частности видеосвидетельства ужасов, которые теперь разворачиваются на границе с Белгородской областью.

– жалуется она.

По словам Скабеевой, на границе с Белгородской областью, в селе Дроновка, было "ожесточенное сражение с украинской ДРГ". Мол, с обеих сторон используется военная техника. Более того, предположила, что в так называемой "диверсионной атаке" со стороны нашего государства привлечен еще и танк.

Так называемая "ДРГ" в Белгороде: что известно