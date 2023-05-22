Так и хочется целой редакцией 24 Канала спросить у одного из главных пропагандистов Кремля: "Оля, а шо с лицом". Если же серьезно, то ее реакция на события в Белгородской области прекрасно демонстрирует ничтожность и слабость страны, которая стремилась за "три дня" захватить Киев, а затем и всю Украину.
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Доклад Скабеевой был тревожным
Ситуацию в Белгородской области российская пропагандистка очертила словом "ужас". Тревожным тоном она в своем шоу рассказала о происходящем в приграничном регионе.
Ну и прямо сейчас тревожные новости, ждем официальных подтверждений, но уже сейчас появляется огромное количество сообщений, в частности видеосвидетельства ужасов, которые теперь разворачиваются на границе с Белгородской областью.
– жалуется она.
По словам Скабеевой, на границе с Белгородской областью, в селе Дроновка, было "ожесточенное сражение с украинской ДРГ". Мол, с обеих сторон используется военная техника. Более того, предположила, что в так называемой "диверсионной атаке" со стороны нашего государства привлечен еще и танк.
Так называемая "ДРГ" в Белгороде: что известно
- Крайне неспокойной ситуация была в Белгородской области с самого утра 22 мая. Известно, что в регионе слышали "хлопок", работу артиллерии, небом летала авиация, а по суше передвигалась бронетехника.
- Вскоре поступила информация о том, что без света будто остались села Гора-Подол и Козинка. Они расположены в Грайворонском округе.
- Известно также о том, что в больницу отправили заместителя главы администрации Грайворона. Он получил ранение голени.
- В традиционной манере Россия решила во всем обвинить Украину. Тем временем, за все на себя ответственность взяли русские добровольческие батальоны. Они отметили, что занимаются рейдом пограничных регионов страны.
- В ГУР МО позже подтвердили, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию. Ее цель – создание "полосы безопасности", которая позволила бы оградить гражданских украинцев от атак со стороны страны-агрессора.