Так і хочеться цілою редакцією 24 Каналу спитати в однієї з головним пропагандистів Кремля: "Оля, а шо с ліцом". Якщо ж серйозно, то її реакція на події у Бєлгородській області чудово демонструє нікчемність та кволість країни, яка прагнула за "три дні" захопити Київ, а потім і всю Україну.

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Доповідь Скабєєвої була тривожною

Ситуацію у Бєлгородській області російська пропагандистка окреслила словом "жах". Тривожним тоном вона у своєму шоу розповіла про те, що відбувається у прикордонному регіоні.

Ну і прямо зараз тривожні новини, чекаємо на офіційні підтвердження, але вже нині з'являється величезна кількість повідомлень, зокрема відеосвідчення жахів, які тепер розгортаються на кордоні з Бєлгородською областю,

– бідкається вона.

За словами Скабєєвої, на кордоні з Бєлгородською областю, у селі Дронівка, був "запеклий бій з українською ДРГ". Мовляв, з обох сторін використовується військова техніка. Ба більше, припустила, що в так званій "диверсійній атаці" з боку нашої держави залучений ще й танк.

Так звана "ДРГ" у Бєлгороді: що відомо