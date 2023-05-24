Его повстанцы "конфисковали" с КПП Грайворон. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также "Большие потери" среди российских добровольцев: в разведке прокомментировали заявления оккупантов

Что "затрофеили" повстанцы

На севере Украины, недалеко от российской границы, бойцы РДК и легиона "Свобода России" показали боевые трофеи с Белгородщины. Во время общения с журналистами боец с позывным "Вайт Рекс" рассказал, что во время рейда удалось забрать с КПП "Грайворон" БТР-82, документы и одного пленника.

В то же время бойцы рассказали, что в результате боевых столкновений двое солдат РДК получили ранения, также несколько раненых есть и у легиона.

Трофеи РДК и "Свободы России" / Фото Анна Черненко

Кроме того, бойцы рассказали, что на Белгородщине они "затрофеили" стрелковое оружие и антидроновое ружье.

Мы не шли туда за трофеями. Мы шли туда выполнять нашу боевую и политическую задачу. Ну а то, что у нас получилось (взять трофеи – 24 Канал) – это здорово. Это было только начало,

– сказал "Вайт Рекс".

Российские добровольцы "затрофеили" БТР: смотрите видео

Кроме того, он подчеркнул, что эта вылазка в Белгородскую область не была скоординирована с украинской армией, однако наши воины, собственно, и вдохновили российских добровольцев.

"Вайт Рекс" назвал главную задачу этой операции. Это, в частности, уничтожение врага. Кроме того, такие события на территории России заставляют командование оккупантов стягивать туда свои подразделения. Таким образом, оголяются некоторые участки на границе с Украиной.

"Освобождение" Белгородщины: последние новости