Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.

Интересно Контрнаступление скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия, – Буданов

Оккупанты приписывают потери российским добровольцам

Юсов отметил, что информация пропагандистов по поводу потерь российских добровольцев не подтвердилась.

Это наскоро слепившиеся пропагандистские фейки и не больше. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, лично "руководивший освобождением улицы", и другие забавные моменты,

– заметил представитель ГУР.

По его словам, в результате событий в Белгородской области российская пропаганда сломалась, ведь не может нормально объяснить ключевые моменты даже внутренней аудитории. В то же время весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее противостояние между свободными людьми и преступным режимом.

Стоит прочесть Наделали шума среди путинской орды, – легион "Свобода России" о достижениях на Белгородщине

Что происходит в Белгородской области: коротко