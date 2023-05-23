В то же время, чтобы вытеснить российских оккупантов с нашей территории, необходимо больше оружия. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Украина имеет минимум оружия для контрнаступления

Буданов отметил, что много мирных жителей до сих пор находятся под российской оккупацией, поэтому нельзя терять время.

У нас уже есть необходимый минимум вооружения. Могу только сказать, что это скоро начнется,

– отметил глава ГУР.

По его словам, для того чтобы освободить украинские территории от оккупантов, необходимо больше оружия. В частности, говорится о современных истребителях.

"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", – подытожил Буданов.

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