В то же время, чтобы вытеснить российских оккупантов с нашей территории, необходимо больше оружия. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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Украина имеет минимум оружия для контрнаступления
Буданов отметил, что много мирных жителей до сих пор находятся под российской оккупацией, поэтому нельзя терять время.
У нас уже есть необходимый минимум вооружения. Могу только сказать, что это скоро начнется,
– отметил глава ГУР.
По его словам, для того чтобы освободить украинские территории от оккупантов, необходимо больше оружия. В частности, говорится о современных истребителях.
"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", – подытожил Буданов.
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Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ: коротко
- Россияне боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины, поэтому уже начали строить фортификационные сооружения даже в Крыму. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов недавно заявил, что оккупанты готовят эшелонированную оборону на севере полуострова. Это может свидетельствовать, что они могут отступить туда с временно оккупированных территорий материковой Украины.
- Кроме того, Россия пытается организовать поездки детей из разных стран мира в оккупированный Крым. Об этом сообщил депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас. По его словам, захватчики таким циничным способом хотят защититься от ВСУ.
- Также российские военные очень сильно укрепляются на временно оккупированной части Херсонщины. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что у россиян было достаточно времени, чтобы успеть подготовить несколько линий обороны.