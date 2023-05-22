Об этом 24 Каналу заявил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что оккупанты укрепили свои позиции достаточно сильно.
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"У них, к сожалению, было время подготовить линию обороны, их несколько. Они это делали на правобережной части Херсонщины", – рассказал Соболевский.
Однако благодаря успешной реализации плана деоккупации со стороны ВСУ, враг был вынужден просто покинуть правый берег Днепра, в частности, уйти из Херсона. То же сейчас происходит и на левобережье.
Орки минусируются ежедневно. Я уверен, что благодаря тактике ВСУ, вся наша территория там будет освобождена с минимальными потерями среди наших ребят, ведь никто не будет штурмовать "в лоб" эти линии обороны,
– считает заместитель главы Херсонского облсовета.
Как россияне готовят к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео
"Промывание мозга" от оккупантов
Россияне пытаются "промыть мозг" местным жителям временно оккупированных территорий Херсонской области. Мол, "Россия там навсегда и что все будет хорошо". Для этого они пытаются реализовать множество мероприятий в сфере культуры и спорта. То есть показать, что якобы уже "мирная жизнь и ничего не будет".
В то же время из населенных пунктов, где россияне имеют интерес, они продолжают фактическую депортацию, которую называют "эвакуацией".
"Что ВСУ во время контрнаступления уничтожат этот населенный пункт" – это их основной аргумент для населения. Это определенное логическое расхождение в их действиях, но логики там искать не нужно", – отметил Соболевский.
Что происходит в Херсонской области
- Россияне на Юге Украины стали чаще становиться дезертирами. Кроме того, они морально и психологически истощены.
- Оккупанты готовятся к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях. Там они сосредоточили около 150 тысяч солдат. Однако количество сил не имеет значения на такой длинной линии фронта.
- Враг принудительно вывозит украинцев, в частности, детей из временно оккупированной Херсонщины. Людей депортируют преимущественно в "депрессивные" районы России. Так россияне хотят решить демографическую проблему.