Для того чтобы сдерживать панические настроения россиян на Юг, отправляют кадыровские войска. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Читайте также Боятся контрнаступления: оккупанты окопались на Запорожской АЭС, – Reuters
Дезертирство и психологическое истощение россиян
Россияне постоянно пытаются разведывать ситуацию, сложившуюся сейчас на подконтрольных Украине территориях. В частности, потому, что с каждым днем приближается контрнаступление ВСУ.
Однако, несмотря на напряженную ситуацию на Юге, сейчас там не наблюдается дополнительный подвоз российских военных.
Идет ротация. Они привозят новые подразделения на юг для восстановления. А с Юга перебрасывают их на Восток, там, где сейчас самые ожесточенные бои. Единственным отличием в последние дни является фигурирование новых подразделений кадыровцев,
– отметила Наталья Гуменюк.
Однако обычно "тик-ток войска" подтягивают, когда у общего войска России ощутимо снижается и страдает морально-психологическое состояние. Кадыровцы пытаются сдерживать панические настроения, чтобы оккупанты не разбежались.
"Настроения дезертирства и поиска сдачи в плен очень мощные. Повторяется ситуация, которая была на правом берегу, когда они боялись даже не самого контрнаступления, а были измучены ожиданием этого контрнаступления", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Сейчас у российских военных высок уровень морально-психологического истощения. Кадыровцы пытаются решить эту проблему.
Более того, эвакуация, которую враг объявил для местного населения, стала такой щелью для дезертиров. Военные пытаются переодеться в гражданскую одежду и раствориться в толпе эвакуированных.
Наталья Гуменюк рассказала о движениях оккупантов на Юге: смотрите видео
Детальнее о ситуации на Юге Украины
- Украинские защитники продолжают контрбатарейную борьбу в Херсонской области. Они постоянно уничтожают разведывательные беспилотники россиян. В частности, за сутки 18 мая ВСУ уничтожили вражеский комплекс наблюдения, БпЛА и 6 САУ "Гвоздика".
- В то же время, ранее в ГУР МОУ заявили, что в Запорожской и Херсонской областях враг сосредоточил 152 тысячи оккупантов. Нет никаких признаков того, что россияне планируют отступать. Напротив – там они готовятся к оборонительным действиям.
- Заметим также, что 20 мая российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами".