Для того чтобы сдерживать панические настроения россиян на Юг, отправляют кадыровские войска. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Дезертирство и психологическое истощение россиян

Россияне постоянно пытаются разведывать ситуацию, сложившуюся сейчас на подконтрольных Украине территориях. В частности, потому, что с каждым днем приближается контрнаступление ВСУ.

Однако, несмотря на напряженную ситуацию на Юге, сейчас там не наблюдается дополнительный подвоз российских военных.

Идет ротация. Они привозят новые подразделения на юг для восстановления. А с Юга перебрасывают их на Восток, там, где сейчас самые ожесточенные бои. Единственным отличием в последние дни является фигурирование новых подразделений кадыровцев,

– отметила Наталья Гуменюк.

Однако обычно "тик-ток войска" подтягивают, когда у общего войска России ощутимо снижается и страдает морально-психологическое состояние. Кадыровцы пытаются сдерживать панические настроения, чтобы оккупанты не разбежались.

"Настроения дезертирства и поиска сдачи в плен очень мощные. Повторяется ситуация, которая была на правом берегу, когда они боялись даже не самого контрнаступления, а были измучены ожиданием этого контрнаступления", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Сейчас у российских военных высок уровень морально-психологического истощения. Кадыровцы пытаются решить эту проблему.

Более того, эвакуация, которую враг объявил для местного населения, стала такой щелью для дезертиров. Военные пытаются переодеться в гражданскую одежду и раствориться в толпе эвакуированных.

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