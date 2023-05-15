Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. По его словам, разведка не видит признаков отвода российских боевых подразделений из этих регионов.
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Напротив – действия оккупантов указывают на то, что они готовятся к обороне.
В то же время, россияне принудительно вывозят гражданское население с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, в том числе и персонал захваченной АЭС в Энергодаре.
Речь идет о людях, которые сознательно работали на врага, или были вынуждены это делать. Им рассказывают, что там скоро начнутся боевые действия, что эту территорию будут обстреливать и бомбить, поэтому убеждают выезжать и работать дальше с россиянами,
– рассказал Черняк.
Черняк также объяснил мотивы "эвакуации":
- Во-первых, россияне не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям, то есть это определенные контрразведывательные меры.
- Во-вторых, это фильтрационные меры, поскольку, в первую очередь, происходит принудительный вывоз проукраинского населения.
- В-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-нибудь партизанского движения и внутреннего сопротивления.