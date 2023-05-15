Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. За його словами, розвідка не вбачає ознак відведення російських бойових підрозділів із цих регіонів.

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Навпаки – дії окупантів вказують на те, що вони готуються до оборони.

Водночас росіяни примусово вивозять цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, в тому числі й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.

Йдеться про людей, які або свідомо працювали на ворога, або були змушені це робити. Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами,

— розповів Черняк.

Важливо! За словами представника розвідки, так звану "евакуацію" з окупованих територій півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

Черняк також пояснив мотиви "евакуації":