Прибуття ще однієї такої ж партії майбутніх двохсотих очікується найближчим часом. Це підтвердив й мер Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти везуть нове гарматне м'ясо

За даними Генштабу, на полігон у районі Новопетрівки окупанти перекинули близько 400 російських в'язнів, завербованих ПВК "Вагнера".

Прибуття ще однієї такої ж партії майбутніх двохсотих очікується найближчим часом. Підготовка найманців до пакетування і відправки назад на болота триватиме декілька тижнів,

– зазначив Федоров.

Окрім цього, нещодавно було зафіксовано прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів окупантів у тимчасово захопленому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки.

"До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Також у районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в'язнів.

Прибула нова партія в'язнів у Бердянськ

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розповів, що нещодавно в мережі з'явилася інформація про нову партію в'язнів, яка прибула в тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області.

За словами Жданова, аналогічне поповнення очікують і біля Луганська. Там поблизу міста розмістили на одному з полігонів близько 200 ув'язнених. Їх готуватимуть до бойових дій упродовж кількох тижнів. Однак росіяни не довіряють в'язням, тому посилено їх охороняють.

"Особовому складу комендантської роти, яка охороняє зеків, віддали наказ стріляти на ураження при будь-яких спробах втечі чи непокори. Хоч ці люди формально списані з тюрем. Але їх так само тримають під конвоєм", – зазначив військовий експерт.