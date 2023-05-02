Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, нещодавно в мережі з'явилася інформація про нову партію в'язнів, яка прибула в тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області.

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Туди відправили близько 400 зеків. Вони проживатимуть в одному з польових таборів.

Окупанти не довіряють зекам

Як розповів Жданов, аналогічне поповнення очікують і біля Луганська. Там поблизу міста розмістили на одному з полігонів близько 200 ув'язнених. Їх готуватимуть до бойових дій упродовж кількох тижнів. Однак росіяни не довіряють в'язням, тому посилено їх охороняють.

Особовому складу комендантської роти, яка охороняє зеків, віддали наказ стріляти на ураження при будь-яких спробах втечі чи непокори. Хоч ці люди формально списані з тюрем. Але їх так само тримають під конвоєм,

– зазначив Жданов.

Дивіться оперативне зведення від Олега Жданова на ютубі 24 Каналу

Усі ці 200 в'язнів згодом мають поповнити так звану приватну військову компанію "Вагнера".

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