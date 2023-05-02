Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, нещодавно в мережі з'явилася інформація про нову партію в'язнів, яка прибула в тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області.
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Туди відправили близько 400 зеків. Вони проживатимуть в одному з польових таборів.
Окупанти не довіряють зекам
Як розповів Жданов, аналогічне поповнення очікують і біля Луганська. Там поблизу міста розмістили на одному з полігонів близько 200 ув'язнених. Їх готуватимуть до бойових дій упродовж кількох тижнів. Однак росіяни не довіряють в'язням, тому посилено їх охороняють.
Особовому складу комендантської роти, яка охороняє зеків, віддали наказ стріляти на ураження при будь-яких спробах втечі чи непокори. Хоч ці люди формально списані з тюрем. Але їх так само тримають під конвоєм,
– зазначив Жданов.
Дивіться оперативне зведення від Олега Жданова на ютубі 24 Каналу
Усі ці 200 в'язнів згодом мають поповнити так звану приватну військову компанію "Вагнера".
Втрати російської армії
- Російська армія зазнала значних втрат з початку повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року. Станом на 2 травня Сили оборони України знищили 191 420 окупантів.
- До прикладу, за минулу добу, 1 травня, українські військові відправили на "концерт Кобзона" ще 460 загарбників.
- Також російська армія вже втратила 3701 танк, 7193 бойових броньованих машин, 2930 артилерійських систем, 544 реактивні системи залпового вогню, 298 засобів ППО, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2477 безпілотників оперативно-тактичного рівня тощо.