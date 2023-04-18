Про це 24 Каналу розповів правозахисник із Чечні, колишній юрист Комітету проти катувань Абубакар Янгулбаєв. Він додав, що російська влада знущається з законів, які сама ж приймає та використовує проти власних громадян.

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"Зниклих" може бути в рази більше

Російські ЗМІ підрахували, що на початок 2023 року в 35 регіонах Росії стало менше на 17 тисяч в'язнів. Їх могли завербувати у ПВК "Вагнера". Янгулбаєв вважає, що кінцева цифра може бути в рази більшою, адже деяких в’язнів просто не обліковують. В Самарській області, наприклад, лише офіційно зникло 2700 ув’язнених. Ймовірно більшість з них стали вагнерівцями.

"В Росії майже сотня регіонів, де є ув’язнені, і цифри там аналогічні – кілька тисяч зниклих, але я вважаю, що їх ще більше. Додайте сюди тих, хто не був у в’язниці, але був під слідством і, щоб уникнути суду, вербувався у ПВК "Вагнера" та йшов воювати проти України", – розповів Янгулбаєв.

Абубакар Янгулбаєв про свідчення вагнерівців на Пригожина: дивитись відео

За його словами, російська влада просто знущається з законів: не лише над цивільним чи господарським правом, а над кримінально-процесуальним – своїм творінням, яке регулярно використовує для залякування людей.

"Ми тепер можемо спостерігати ситуацію, коли будь-який, найогидніший педофіл-насильник може уникнути покарання, використовуючи лазівку в законі, та поїхати воювати проти українців. Ба більше, якщо він виживе, то повернеться додому "героєм", – наголосив Янгулбаєв.

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