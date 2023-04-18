Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. Он добавил, что российская власть издевается над законами, которые сама же принимает и использует против собственных граждан.

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"Пропавших" может быть в разы больше

Российские СМИ подсчитали, что к началу 2023 года в 35 регионах России стало меньше на 17 тысяч заключенных. Их могли завербовать в ЧВК "Вагнера". Янгулбаев считает, что конечная цифра может быть в разы больше, ведь некоторых заключенных просто не учитывают. В Самарской области, например, только официально пропало 2700 заключенных. Вероятно, большинство из них стали вагнеровцами.

"В России почти сотня регионов, где есть заключенные, и цифры там аналогичные – несколько тысяч пропавших, но я считаю, что их еще больше. Добавьте сюда тех, кто не был в тюрьме, но был под следствием и чтобы избежать суда, вербовался в ЧВК "Вагнера" и шел воевать против Украины", – рассказал Янгулбаев.

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По его словам, российские власти просто издеваются над законами: не только над гражданским или хозяйственным правом, а над уголовно-процессуальным – своим творением, регулярно использующим для запугивания людей.

"Мы теперь можем наблюдать ситуацию, когда любой, самый отвратительный педофил-насильник может избежать наказания, используя лазейку, в законе и поехать воевать против украинцев. Более того, если он выживет, то вернется домой "героем", – подчеркнул Янгулбаев.

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