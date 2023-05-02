Якщо ж брати загальну статистику від 24 лютого 2022 року, то вона вражає не менше. За понад рік повномасштабного вторгнення вдалося знищити 191 420 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Також не варто забувати, що російські загарбники втратили чимало техніки за цей час. Мовиться про тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, а також сотні літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Пропонуємо ознайомитися детальніше:

танків – 3 701;

бойових броньованих машин – 7 193;

артилерійських систем – 2 930;

РСЗВ – 544;

засоби ППО – 298;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477;

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851;

спеціальної техніки – 360.



Актуальні втрати ворога станом на 2 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Захисники відбили 41 атаку ворога

Слід розуміти, що плани ворога не зазнають змін. Упродовж останніх місяців російські загарбники не полишають намірів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Основні наступальні зусилля ворог зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби нашим захисникам вдалося відбити 41 атаку. Все ще в епіцентрі бойових дій – Бахмут і Мар'їнка.

Що стосується Волинського та Поліського напрямків, то там ознак формування наступальних угруповань ворога не виявили.

Детальніше розповімо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Окупанти без успіху вели наступ у напрямку Предтечиного впродовж минулої доби. Крім того, завдали авіаційного удару по самому Бахмуту та Білій Горі.

Внаслідок обстрілів з боку ворога постраждали населені пункти Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.