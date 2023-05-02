Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, недавно в сети появилась информация о новой партии заключенных, прибывшей во временно оккупированный Бердянск Запорожской области.

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Туда отправили около 400 зеков. Они будут проживать в одном из полевых лагерей.

Оккупанты не доверяют зекам

Как рассказал Жданов, аналогичное пополнение ждут и возле Луганска. Там вблизи города разместили на одном из полигонов около 200 заключенных. Их будут готовить к боевым действиям в течение нескольких недель. Однако россияне не доверяют заключенным, потому усиленно их охраняют.

Личному составу комендантской роты, охраняющей зэков, отдали приказ стрелять на поражение при любых попытках бегства или неповиновения. Хотя эти люди формально списаны с тюрем. Но их так же держат под конвоем,

– отметил Жданов.

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Все эти 200 заключенных со временем должны пополнить так называемую частную военную компанию "Вагнера".

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