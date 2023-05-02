Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, недавно в сети появилась информация о новой партии заключенных, прибывшей во временно оккупированный Бердянск Запорожской области.
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Туда отправили около 400 зеков. Они будут проживать в одном из полевых лагерей.
Оккупанты не доверяют зекам
Как рассказал Жданов, аналогичное пополнение ждут и возле Луганска. Там вблизи города разместили на одном из полигонов около 200 заключенных. Их будут готовить к боевым действиям в течение нескольких недель. Однако россияне не доверяют заключенным, потому усиленно их охраняют.
Личному составу комендантской роты, охраняющей зэков, отдали приказ стрелять на поражение при любых попытках бегства или неповиновения. Хотя эти люди формально списаны с тюрем. Но их так же держат под конвоем,
– отметил Жданов.
Смотрите оперативную сводку от Олега Жданова на ютубе 24 Канала
Все эти 200 заключенных со временем должны пополнить так называемую частную военную компанию "Вагнера".
Потери российской армии
- Российская армия понесла значительные потери с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года. По состоянию на 2 мая Силы обороны Украины уничтожили 191 420 оккупантов.
- К примеру, за прошедшие сутки, 1 мая, украинские военные отправили на "концерт Кобзона" еще 460 захватчиков.
- Также российская армия уже потеряла 3701 танк, 7193 боевых бронированных машин, 2930 артиллерийских систем, 544 реактивных систем залпового огня, 298 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2477 беспилотников оперативно-тактического уровня.