Радник також підкреслив, що це будуть люди, засуджені за нетяжкі злочини. Умови на яких працюватимуть в'язні зараз не відомі.

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В'язні з Білорусі й росіяни відбудовують Маріуполь: що про це відомо

За словами Петра Андрющенка, у Маріуполь також приїжджають і росіяни. Як і білоруські ув'язнені, вони будуть займатися відбудовою міста і навіть планують там лишитися жити.

Вони планують будувати житлові будинки, квартали й не приховують, що роблять це саме для себе,

– наголосив радник.

Для цього російська влада у лютому запустила програму іпотеки під два відсотки та розіграла 40 тендерів у Москві. Будівництво здійснюватимуть фірми наближені до Кремля за державний кошт.

Зверніть увагу! Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після тривалої блокади. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено майже 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

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