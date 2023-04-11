Радник також підкреслив, що це будуть люди, засуджені за нетяжкі злочини. Умови на яких працюватимуть в'язні зараз не відомі.
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В'язні з Білорусі й росіяни відбудовують Маріуполь: що про це відомо
За словами Петра Андрющенка, у Маріуполь також приїжджають і росіяни. Як і білоруські ув'язнені, вони будуть займатися відбудовою міста і навіть планують там лишитися жити.
Вони планують будувати житлові будинки, квартали й не приховують, що роблять це саме для себе,
– наголосив радник.
Для цього російська влада у лютому запустила програму іпотеки під два відсотки та розіграла 40 тендерів у Москві. Будівництво здійснюватимуть фірми наближені до Кремля за державний кошт.
Маріуполь: останні новини
- Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з окупованих територій Донеччини та Запоріжжя. Для цього окупанти зносять залізничний вокзал та перебудовують морський порт.
- Біля тимчасово окупованого Маріуполя окупанти також продовжують творити безлад. Вони почали виселяти мешканців села Лісне заради свого розміщення.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що зараз місто повністю контролює російське ФСБ. Єдине, що залишається під контролем міністерства оборони Росії – це так звані російські гаманці, тобто будівництво на території міста.