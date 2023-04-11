Советник также подчеркнул, что это будут люди, осужденные за нетяжкие преступления. Условия, на которых будут работать заключенные, сейчас не известны.
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Узники из Беларуси и россияне отстраивают Мариуполь: что об этом известно
По словам Петра Андрющенко, в Мариуполь также приезжают и россияне. Как и белорусские заключенные, они будут заниматься восстановлением города и даже планируют остаться там жить.
Они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что делают это сами для себя,
– подчеркнул советник.
Для этого российские власти в феврале запустили программу ипотеки под два процента и разыграли 40 тендеров в Москве. Строительство будут осуществлять фирмы, приближенные к Кремлю, за государственные средства.
Мариуполь: последние новости
- Россия планирует превратить Мариуполь в большой логистический хаб для экспорта зерна с оккупированных территорий Донбасса и Запорожья. Для этого оккупанты сносят железнодорожный вокзал и перестраивают морской порт.
- Возле временно оккупированного Мариуполя оккупанты также продолжают творить беспорядок. Они начали выселять жителей села Лесное ради своего размещения.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что сейчас город полностью контролирует российское ФСБ. Единственное, что остается под контролем министерства обороны России – это так называемые российские кошельки, то есть строительство на территории города.