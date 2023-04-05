Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, отношение к местным жителям у окупантов ужасное, подозрения могут падать на совершенно случайных людей.

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Сейчас город полностью находится под контролем ФСБ, сообщил Андрющенко. Люди ФСБ контролируют все в городе, единственное, что остается под контролем министерства обороны России – это так называемые российские кошельки, то есть строительство на территории города.

Они окончательно выжили из города военную разведку по линии министерства обороны и тотальный контроль ФСБ на территории Мариуполя,

– добавил говорящий.

Настроения оккупационного руководства

Временное российское руководство Мариуполя воспринимает все население как украинцев, даже перешедших на сторону врага, их просто считают "третьим сортом", рассказал Андрющенко.

Уже неделя после подрыва, "легкой контузии" человека, которого до сих пор никто не видел. Учитывая, что Татарского убило 200 граммов тротила, а в Мариуполе даже по их утверждениям, было вдвое больше,

– иронически добавил чиновник.

Заметим, говорится о подрыв коллаборанта в Мариуполе, что произошло 27 марта. Тогда взорвался автомобиль начальника управления оккупационного МВД Михаила Москвина. Россияне сообщали, что обошлось "легкой контузией", однако ситуация оказалась гораздо серьезнее. Также говорится о убийство в России во время бенефиса пропагандиста Владлена Татарского.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

"Чистки" в городе

В Мариуполе сейчас проходят очень интенсивные чистки. На каждом перекрестке стоит по 2 патрульных или росгвардейских автомобиля. Патрули вмещают по 8 человек, это военные вместе с полицейскими. Происходят остановки, обыски и проверки автомобилей, пытаются найти тех, кто причастен к подрыву Москвина, сообщил Андрющенко.

В городе часто происходят рандомные задержания, чтобы докладывать, что кого-то задержали, потом людей выпускают. Громких задержаний сейчас нет, заметил спикер.

Надеемся, что они снимут свой очередной ток-ток из задержаниями, будут докладывать в Кремль, что диверсанты все обезврежены и после того мы вернемся к более или менее нормальной, насколько она может быть, жизнь в городе Мариуполе,

– добавил советник городского головы.

Уже тысячи мариупольцев арестованы россиянами, их судьба неизвестна, поэтому легитимные власти города делают все для того, чтобы их было как можно меньше.

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