Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сейчас жизнь российского приспешника под угрозой.

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Российская пропаганда писала, что взорвали автомобиль начальника управления оккупационного МВД Михаила Москвина. Однако Андрющенко уточнил, что был взорван именно коллаборант.

В России сначала написали, что он отделался легкой контузией. Мол, с ним связывались из Москвы и с ним все хорошо.

Так хорошо что весь день он провел в операционной. Вечером его перевели в реанимацию. Мариупольских врачей-предателей к нему не подпускают, исключительно россиян или ДНРровцев,

– сообщил спикер.

Он добавил, что 28 марта утром его должны были транспортировать в Донецк, поэтому там точно не говорится о легкой контузии: "Контузия такого уровня, что не факт, что он не поедет сегодня сразу к Кобзону или в ближайшие дни".

Кто такой Москвин

Андрющенко рассказал, что последние 9 лет Москвин был причастен к работе структур ФСБ в Донецке. На его руках аресты тысяч мариупольцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах.

Если брать из коллаборантов и предателей, которые сейчас находятся в Мариуполе, то это точно цель, если не номер один, то номер два,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Именно поэтому событие вызвало большую шумиху по городу, в частности среди коллаборантов. После этого россияне начали перемещать свою ПВО поближе к центру Мариуполя.

"Видимо, дошло, что Мариупольское сопротивление мы увидим с вами еще не раз. Не все так быстро, но точно мощно. Мы все очень довольны тем, что произошло, в том числе и тем, что начали искать наших людей после того, как они уже в безопасности и их теперь не отыщут", – сообщил Андрющенко.

Он убежден, что это только начало, ведь по каждой подобной волне акций Мариупольского сопротивления заметно, что оно растет как качественно, так и количественно. Люди начинают не бояться в городе, начинаются бунты. Это все приближает к деоккупации Мариуполя.

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