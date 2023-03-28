Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сейчас жизнь российского приспешника под угрозой.
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Российская пропаганда писала, что взорвали автомобиль начальника управления оккупационного МВД Михаила Москвина. Однако Андрющенко уточнил, что был взорван именно коллаборант.
В России сначала написали, что он отделался легкой контузией. Мол, с ним связывались из Москвы и с ним все хорошо.
Так хорошо что весь день он провел в операционной. Вечером его перевели в реанимацию. Мариупольских врачей-предателей к нему не подпускают, исключительно россиян или ДНРровцев,
– сообщил спикер.
Он добавил, что 28 марта утром его должны были транспортировать в Донецк, поэтому там точно не говорится о легкой контузии: "Контузия такого уровня, что не факт, что он не поедет сегодня сразу к Кобзону или в ближайшие дни".
Кто такой Москвин
Андрющенко рассказал, что последние 9 лет Москвин был причастен к работе структур ФСБ в Донецке. На его руках аресты тысяч мариупольцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах.
Если брать из коллаборантов и предателей, которые сейчас находятся в Мариуполе, то это точно цель, если не номер один, то номер два,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Именно поэтому событие вызвало большую шумиху по городу, в частности среди коллаборантов. После этого россияне начали перемещать свою ПВО поближе к центру Мариуполя.
"Видимо, дошло, что Мариупольское сопротивление мы увидим с вами еще не раз. Не все так быстро, но точно мощно. Мы все очень довольны тем, что произошло, в том числе и тем, что начали искать наших людей после того, как они уже в безопасности и их теперь не отыщут", – сообщил Андрющенко.
Он убежден, что это только начало, ведь по каждой подобной волне акций Мариупольского сопротивления заметно, что оно растет как качественно, так и количественно. Люди начинают не бояться в городе, начинаются бунты. Это все приближает к деоккупации Мариуполя.
Последние новости из Мариуполя
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил имя преступника, отдавшего приказ ударить по Драмтеатру, а также делегировал атаковать роддом и детскую больницу. Им оказался Атрощенко Сергей Валерьевич.
- Накануне комиссия ООН опубликовала отчет. В нем подтверждают тот факт, что Россия виновата в бомбардировке Драмтеатра в Мариуполе и вокзала в Краматорске. Напомним, что страна-агрессор пыталась в этих преступлениях обвинить Украину.
- На днях в городе снова звучала украинская песня. На всю улицу играли "Чорнобривці". В сети показали видео. Это значит, что вскоре Мариуполь непременно вернется домой.