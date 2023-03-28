Во вторник утром, 28 марта, официальные украинские власти Мариуполя констатировала, что днем перед тем в городе взорвался автомобиль вражеского командира. Собственно, известно, что Михаил Москвин ответственен за чистки – то есть за работу фильтрационных лагерей в захваченном населенном пункте.
Смотрите также Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"
"Цель сопротивления"
Как отметили в мэрии, инцидент с Москвиным – это не просто подрыв автомобиля. Оккупант фактически стал целью сопротивления тех людей, которые не согласны с оккупацией Мариуполя.
Следует отметить, что именно этот человек ответственен за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города. После подрыва машины захватчика отправили в больницу №2.
Этот вор ответственен за создание и функционирование фильтрационных наборов вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага,
– сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Кроме того, он отметил, что сейчас Москвин находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам мэра, "каким бы ни был прогноз врачей, его судьба уже решена". Вероятно, речь здесь идет о том, что спокойно ему жить никто не даст.
Последствия подрыва авто Москвина: смотрите видео "Мариуполь. Сопротивление"
Враг каждый день теряет "элитных военных"
- На днях стало известно, что на концерт к Кобзону отправился командир русской армии Дмитрий Лисицкий. С информации в сети понятно, что он был причастен к организации Иловайского котла в 2014 году, имел кремлевские награды и руководил 1 батальоном 247 десантно-штурмового полка.
- Кроме того, в Британской разведке рассказали, что во время попыток взять Авдеевку в Донецкой области 10-й танковый полк понес немалые потери. В Лондоне сообщили, что враг сейчас очень деморализован и испытывает проблемы с дисциплиной в армии.
- В целом по состоянию на утро 28 марта Вооруженные Силы ликвидировали 171730 вражеских военных и 3 602 танков России.