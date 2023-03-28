Во вторник, 28 марта, оборонное ведомство Великобритании опубликовало сводку, в которой говорится, что в последние дни Россия особенно активно пытается захватить Авдеевку на Донетчине. Это даже явилось приоритетом номер один для противника.
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Прогресса нет – только потери
Собственно, взять город вражеским военным не удается. Оккупанты только теряют особый состав и технику.
10-й танковый полк России, вероятно, потерял значительную часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия поддержала вторжение в Украину с августа 2022 года,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что данные из отрытых источников свидетельствуют о проблемах с дисциплиной и моральным духом, которые есть в 3-м армейском корпусе.
Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование все еще демонстрирует ограниченную боеспособность,
– констатировали разведчики.
Они предположили, что потери 10-го танкового полка, очевидно, в большинстве своем вызваны тактически ложными фронтальными атаками. Они похожи на те, что были во время других недавних неудачных российских бронетанковых атак, скажем, вокруг Угледара.
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Что говорят в Генштабе о ситуации на Востоке
- В командовании украинской армии утром 28 марта акцентировали на том, что самые жестокие бои между украинскими защитниками и путинскими солдатами ведутся вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
- Враг провел несколько неудачных наступательных операций в районах таких населенных пунктов: Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка.
- Кроме того, в Генштабе констатировали, что по состоянию на 28 марта к Кобзону отправилось около 171 720 вражеских военных. Только за предыдущие сутки – 570 оккупантов.