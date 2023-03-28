У вівторок, 28 березня, оборонне відомство Великої Британії опублікувало зведення, у якому йдеться про те, що останніми днями Росія особливо активно намагається захопити Авдіївку на Донеччині. Це навіть стало пріоритетом номер один для противника.

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Прогресу нема – лише втрати

Власне, взяти місто ворожим військовим не вдається. Окупанти лише втрачають особливий склад та техніку.

10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія підтримала вторгнення в Україну з серпня 2022 року,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що дані з відритих джерел засвідчують проблеми з дисципліною та моральним духом, які є в 3-ьому армійському корпусі.

Попри ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність,

– констатували розвідники.

Вони припустили, що втрати 10-го танкового полку, очевидно, здебільшого спричинені тактично помилковими фронтальними атаками. Вони подібні до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських бронетанкових атак, скажімо, навколо Вугледара.

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